Congrès: une soirée festive pour Québec solidaire

Québec solidaire (QS) a ravivé les soirées mêlant art et politique, samedi soir, avec un spectacle musical entrecoupé de discours de ses porte-paroles, en marge du congrès de la formation.

L’image avait de quoi rappeler les jeunes années du Parti Québécois. Sauf que Klô Pelgag, fraîchement couronnée par l’ADISQ, remplaçait les Gilles Vigneault et Paul Piché de l’époque dans cette soirée qui avait lieu au Gesù, à Montréal, devant quelque 450 personnes. Le tout était également diffusé en ligne, sur Facebook.

Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a d’ailleurs souligné à gros traits l’appui des artistes à sa formation politique. «Ce n’est pas la première fois que les artistes prêtent leur voix au changement social. Ce n’est pas la première fois que les artistes sont aux premières loges du changement et du progrès social au Québec», a-t-il déclaré en ouverture de discours avant de dresser un parallèle avec la Révolution tranquille.

Fraîchement réélu avec 97% des voix à titre de porte-parole (tout comme Manon Massé), Gabriel Nadeau-Dubois a lancé l’année préélectorale de son parti en dévoilant un thème qu’il entend répéter «à chaque jour» d’ici les prochaines élections: «on est capable».

À un moment, la foule a d’ailleurs scandé ce nouveau slogan qui rappelle le Yes we can de Barack Obama en 2008.

Comme il le fait depuis quelques jours, le leader solidaire a ensuite dépeint l’élection à venir comme un choix entre la vision de sa formation et celle de François Legault. «Nous allons lui demander de défendre ses choix à lui», a-t-il lancé, en évoquant notamment «le choix absurde de construire une autoroute à six voies, sous le fleuve Saint-Laurent, notre joyau national, en pleine crise climatique».

«Le troisième lien, c’est le symbole d’une vision rétrograde du Québec où le béton passe avant l’avenir», dit Gabriel Nadeau-Dubois.

Rapiécer le filet social

Quelques minutes plus tôt, Manon Massé était également montée sur scène pour décrire une politique guidée par la «bienveillance».

«On va rapiécer ça, ce filet social là», a-t-elle déclaré, après avoir dénoncé les coupures que le Québec a connues au cours des dernières décennies.

