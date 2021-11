ROBERT, Janine



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), entourée de sa famille proche, le 4 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Janine Robert, épouse de monsieur Michel D'Amours. Elle était la fille de feu madame Bernadette Gagnon et feu monsieur Léonidas Robert. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, madame Robert laisse dans le deuil sa fille: Nancy D'Amours (Denis Gouin); ses petits-enfants: Erik-Olivier D. et Michel-Alexandre D. Riendeau (leur père Éric Riendeau); sa belle-sœur: Nicole Robert (feu Arthur Robert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille D'Amours: Doris (Guy Lambert), Diane (Jocelyn Duquette), Francine (Jean-Guy Gravel) France Guilbert (feu Rénald D'Amours) et Dany D'Amours; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Christian D'Amours. La famille vous accueillera le jeudi 25 novembre 2021 à compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Courville. Toute marque de sympathie peut se traduire par l'envoi de fleurs ou par un don à la société de la SLA du Québec, 5415 Paré, bureau 200, Mont-Royal Québec H4P 1P7 https://sla-quebec.ca/