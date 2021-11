SYLVAIN, Marie Lornécia Jeune



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 1 novembre 2021, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée madame Marie Lornécia Jeune, épouse de monsieur Erilus Sylvain, fille de feu madame Amercie Jeune et de feu monsieur Iragène Jeune. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h 30 à 11 h .. La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Érilus Sylvain, ses enfants Yvette Sylvain, Pierre Richard Sylvain, feu Jean Milord Sylvain; ses petits-enfants : Danny Jassinthe et sa femme Myriam Beaugé, Murielle Jassinthe, Pierre Salim Sylvain et sa femme Louise, Naikey Lornecia Sylvain, Tricia Léila Sylvain, Jean Philippe Lespérance, Roucelaine Sylvain, Carl-Éric Valvil, Jean Marc Valvil; ses frères et soeurs Iralice Jeune et famille, feu Josué Jeune, feu Élicène Jeune, feu Élira Jeune, feu Merciana Jeune Jean Baptiste; ses beaux-frères et belles-soeurs Antoine et Marie-Thérèse Sylvestre et famille, Marie Clairisna Sylvain Chéry et enfants, Laurisna Étienne et enfants.; les enfants de son conjoint Immacula Sylvain, Marie Gladys Bruno Sylvain; ainsi que ses oncles, tantes, ses neveux et nièces : Claudette Jean-Baptiste Fortuné et enfants, Daniel Jean-Baptiste et enfants, Jocelaine Jeune et enfants, Michel Gênes et enfants, Marlène Jeune et famille, Évelyne Coichy Jean-Claude et famille, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel du Centre d'hébergement de Limoilou spécialement à Érica, à son médecin de famille Docteur Isabelle Levasseur, à ses frères et sœurs de l'Église baptiste La renaissance, particulièrement Jean-Pierre Caron et Marie-Claude Rocher et à toutes les personnes qui ont apporté, de près ou de loin, leur soutien à la famille et à " Mamie Jeune ". La famille vous en est tous et toutes reconnaissante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), téléphone : 418 691-0766, site web : www.fondationfais.org . Des formulaires seront disponibles sur place.