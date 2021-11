Des pluies torrentielles attendues dans les provinces de l’Atlantique

Une importante tempête va toucher les provinces de l’Atlantique à compter de lundi et pourrait provoquer des inondations dans ces régions.

• À lire aussi: Inondations monstres: des renforts sont arrivés en Colombie-Britannique, mais des résidents refusent d’évacuer

De 100 à 150 mm de pluie sont ainsi prévus en Nouvelle-Écosse et la quantité de précipitations pourrait même être plus importante dans l’est de la province et sur le Cap-Breton, selon Environnement Canada.

Les pires conditions devraient survenir lundi soir et se poursuivre dans la journée de mardi et de mercredi.

«Il y a un risque d’inondation par endroits, de crues soudaines et d’accumulation d’eau sur les routes. Les voyageurs devraient s’attendre à faire face à de mauvaises conditions routières», a indiqué l’agence fédérale dans son bulletin spécial.

La Nouvelle-Écosse a d’ailleurs tenu à prendre les devants et a demandé samedi à ses résidents de prendre les mesures nécessaires pour se protéger avant l’arrivée de la tempête.

«Cette tempête pourrait entraîner des inondations, des ondes de tempêtes et des pannes de courant», a souligné le gouvernement par voie de communiqué.

De la pluie et de forts vents sont également attendus dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, alors que de la neige pourrait même toucher certains secteurs de la province.

Du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, plus de 100 mm de pluie et des rafales pouvant aller jusqu’à 100 km/h ont été annoncés par Environnement Canada.

Ce risque d’inondations survient près d’une semaine après les importantes précipitations qui ont touché la Colombie-Britannique et qui ont causé le décès d’au moins quatre personnes.

À VOIR AUSSI: