Éviter le piège de la grande glace

RIMOUSKI | Après une défaite en prolongation vendredi à Sherbrooke, l’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski Serge Beausoleil a rappelé à ses joueurs les pièges à éviter pour l’affrontement d’aujourd’hui face aux Saguenéens sur leur glace de dimensions olympiques.

« Les Sags sont toujours très coriaces à domicile. Ils sont très bien dirigés par Yannick Jean et Claude Bouchard. C’est une équipe qui bloque très bien le devant de l’enclave. Ça devient alors tentant d’aller jouer en périphérie puisqu’il y a de l’espace le long des rampes, mais ce n’est pas de là que les buts se marquent », a analysé Beausoleil samedi midi.

« Nous avons dit aux gars qu’ils se trompaient s’ils pensaient que ce serait un match facile, a poursuivi le pilote. C’est une équipe qui a seulement deux victoires de moins que nous et qui compte sur un des attaquants les plus explosifs du circuit en Félix Lafrance (30 points, dont 13 buts en 15 parties). »

Les Sags sur une bonne séquence

Les Sags sont sur une séquence de quatre victoires consécutives, tandis que l’Océanic a perdu ses deux derniers matchs.

« On savait que c’était une semaine difficile avec les Remparts mercredi, le Phœnix vendredi et les Sags dimanche. On veut finir ça sur une bonne note. Les gars ont bien fait ça à Sherbrooke. Nous la méritions. En deuxième période, on a dominé 13 à 2 dans les chances de marquer, mais on est rentré au vestiaire avec une avance d’un seul but. Le Phœnix doit une fière chandelle à son gardien de but Zhigalov qui a été dominant lors de ses trois matchs contre nous », a commenté Beausoleil, qui attend de meilleures performances de ses cerbères.

Changements à la formation

Même si son équipe a joué un fort match vendredi, Serge Beausoleil prévoit apporter quelques changements à sa formation pour affronter les Saguenéens.

« On va continuer de décortiquer le match, mais il y aura des changements. On veut mettre la meilleure formation possible sur la glace. Il est fort probable que Charles Côté soit inséré dans la formation. Pour le reste, on va continuer d’y réfléchir, même chose pour ce qui est du gardien partant », a-t-il mentionné.

Le gardien Jasmin Simon soigne présentement une blessure et il est demeuré à Rimouski.

Maxime Coursol a quant à lui été blessé le 17 octobre lors d’un match à Blainville. Il devrait renouer avec l’action en fin de semaine prochaine.

