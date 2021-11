Groupe Bellon Prestige: un fleuron québécois centenaire au cœur tchécoslovaque

Un fabricant québécois d’auvents lancé par un Tchécoslovaque il y a cinq générations a su se tisser le chemin du succès entre les crises et les guerres.

• • Groupe Bellon Prestige depuis 1895 Fondateur — Joseph K. Bellon Siège social — Vieux Montréal Activité — Fabricant d'auvents Effectif — 60 employés • • Photo tirée de groupebellonprestige.com

En 1895, Joseph K. Bellon, immigrant tchécoslovaque, ouvre une manufacture d’items en toiles et d’auvents rétractables nommé J.K. Bellon & Company.

« L’entreprise a été fondée en 1895 par mon arrière-grand-père. C’était un immigrant tchécoslovaque, qui s’est établi dans le Vieux Montréal », raconte Carole Bellon, qui préside depuis 1995 le Groupe Bellon Prestige.

À l’époque, la J.K. Bellon & Company est loin de rouler sur l’or. Les débuts sont arides, comme les conditions de vie de l’époque de son fondateur, Joseph K. Bellon.

« Dans le temps de mon arrière-grand-père, on fabriquait des auvents rétractables que les marchands mettaient au-dessus des trottoirs de bois parce qu’il n’y avait pas de rues », explique Carole Bellon.

Au fil des ans, la PME confectionne des tentes pour des familles de 10, 12 ou 15 enfants. Elle fabrique des abat-jours et des housses pour les sièges de calèche.

En 1939, la visite du George VI donne du pain sur la planche au Groupe Bellon, qui se met à fabriquer d’immenses tentes pour l’accueillir.

Ombre de la guerre

Puis, c’est la Deuxième Guerre mondiale. Une fois de plus, pas question de chômer pour la PME, qui se retrousse les manches. « Durant les guerres, on a fait des tentes pour l’armée », résume Carole Bellon.

« Des 80 heures, j’en ai fait beaucoup. Mon père et mon grand-père aussi », ajoute-t-elle au passage.

Quelques années plus tard, l’Expo 67 et les Jeux olympiques d’été de Montréal redonnent du boulot au Groupe Bellon Prestige.

« L’année de l’Expo 67 et des Jeux olympiques de 1976, notre chiffre d’affaires a explosé, mais l’année d’après, il fallait revenir à la normale », relate Carole Bellon.

Photo le Journal de Montréal, Pierre-Paul Poulin

Une relève assurée

Après avoir embauché et formé des travailleurs pour livrer la marchandise, la demande plonge, et il est de plus en plus difficile de les garder sous son giron.

Aujourd’hui, son fils Pierre Trudeau, vice-président de l’entreprise familiale, se prépare à prendre les rênes de la PME.

« Ma mère ne m’a jamais forcé à rentrer dans l’entreprise, elle m’a toujours dit : “Va faire ton expérience ailleurs et prendre du galon et un jour si ça t’intéresse, tu feras le saut” », raconte-t-il.

Dans ses installations de la rue Hochelaga, avec sa soixantaine d’employés, et son chiffre d’affaires de six millions de dollars, le Groupe Bellon roule à plein régime, fier de faire partie du secteur manufacturier québécois.

« Je trouve que les jeunes veulent parfois être boss avec un bel espace vitré à la Place Ville-Marie, mais ce n’est pas juste ça la réalité des entreprises manufacturières, et elles méritent notre attention. », conclut Carole Bellon.