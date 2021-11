Groupe Charbonneau: plombiers et entrepreneurs depuis 104 ans

Connu pour avoir participé à la construction du Québec de la Révolution tranquille, le Groupe Charbonneau, spécialisé en plomberie et en chauffage, était en perte de vitesse au moment de la passation du pouvoir entre la 2e et la 3e génération, en 1991.

• • Groupe Charbonneau depuis 1917 Fondateur — Lucien Charbonneau Siège social — Montréal Activité — Plomberie Effectif — 300 employés • • Photo tirée de plomberie.com

Lucien Charbonneau fonde l’entreprise en 1917.

C’est Jean Charbonneau, aujourd’hui âgé de 58 ans et président de la boîte, qui a pris la relève avec son cousin Daniel, à ce moment-là.

Leurs deux pères, issus de la deuxième génération, « se faisaient vieux et avaient besoin d’un peu d’adrénaline ».

Et de l’adrénaline, les deux cousins en ont insufflé à l’entreprise, qui est passée de 15 à près de 300 employés sous leurs ordres, dont 245 plombiers.

Même chose pour le volume d’affaires : de 1 million de dollars en 1991, il est passé à 80 millions aujourd’hui.

Associés et acquisitions

Pour grandir, le groupe a dû ouvrir l’actionnariat de l’entreprise pour « garder [ses] bons éléments impliqués dans l’entreprise ».

« Depuis 16-17 ans, on s’est adjoint des associés, soit des personnes clés au sein de l’entreprise qui apportent tous une compétence différente », dit Jean Charbonneau. Il compte aujourd’hui sur une dizaine d’associés autant dans l’administration que sur le terrain.

Ensuite est venu le temps des acquisitions. « On en a fait cinq depuis 1991. On est allé chercher de l’expertise dans des créneaux plus spécialisés », explique le patron.

D’où le groupe. Car chacune des boîtes achetées conserve sa structure. Le Groupe Charbonneau digère ensuite lentement chacune de ses bouchées, afin de bien imprégner les nouveaux venus de la culture de l’entreprise.

Tous les maillons sont aujourd’hui bien enchaînés. Après l’échangeur Turcot, quelques pavillons de l’Expo 67, des bâtiments olympiques et tant d’autres projets, la firme participe à des chantiers comme celui du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM).

Et les plombiers – « des centres de profits » et non « des centres de dépenses » – comptent toujours autant pour le patron. « En bout de ligne, si le tuyau ne s’installe pas à l’autre bout, ça ne marche pas », reconnaît-il.

À qui l’avenir de l’entreprise ?

Et pour la quatrième génération de Charbonneau ?

« Mon fils David travaille avec nous. Il a fait son cours d’ingénieur, et il est actuellement chargé de projets », raconte le paternel.

La présidence du groupe lui reviendra-t-il au moment de la retraite du père, qui prévoit quitter l’entreprise d’ici six ans tout au plus ?

« Pas nécessairement. Il y a beaucoup de bons hommes qui méritent aussi la présidence dans l’entreprise », dit-il.

Si ce n’est pas tout de suite, gageons tout de même qu’il y aura un jour un quatrième Charbonneau à la tête de l’entreprise. C’est ce qu’on appelle bien préparer la relève.