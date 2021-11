Groupe Legault et Mondou: discret mais efficace

Si on vous dit Mondou, vous répondez quoi? Probablement quelque chose en lien avec les animaux domestiques, n’est-ce pas?

• • Groupe Legault / Mondou depuis 1919 Fondateur — Jules Legault Senior Siège social — Anjou Activité — Produits horticoles et pour animaux domestiques Effectif — 1100 employés • • Photo Archives Ville de Montréal, VM94-A0041-047

Le magasin Mondou à la Place Jacques-Cartier, angle rue Royer en 1962.

Très peu de gens répondront la famille Legault, qui est en affaires depuis 1919 et qui possède la chaîne de magasins depuis 1983.

En fait, ce n’était pas une chaîne quand Jules Legault, 69 ans, a acheté ce commerce du marché Jean-Talon, à Montréal. La petite entreprise ne comptait qu’un magasin, le même qu’avait fondé Joseph-Émilien Mondou en 1938.

En moins de 40 ans, Jules et son frère Philippe, arrivé dans l’entreprise en 1983, ont fait de Mondou le leader incontesté des produits et accessoires pour animaux de compagnie au Québec.

On compte aujourd’hui 74 magasins, dont six ont été ouverts au cours des derniers mois. Au passage, la quatrième génération de Legault s’est installée aux commandes de l’entreprise.

« On est la relève. Jules et Philippe veulent profiter de la vie. On est tous là et on a tous des compétences différentes, on se complète bien », dit Marie-France Legault, la fille de 28 ans de Jules, au sujet de la quatrième génération.

Ils sont cinq à assurer l’avenir de l’entreprise familiale : Marie-France, ses frères Nicolas et Jean-Philippe, en plus des enfants de Philippe, Marie-Josée et Marc-Antoine.

Ils ont tous moins de 40 ans.

« Mon frère, c’est le développeur. Il chasse. Il va trouver la proie. Après, j’analyse, je fais un plan, j’organise les choses », explique Marie-France au sujet de Nicolas.

C’est lui, à 37 ans, qui tente de diversifier les avoirs de l’entreprise.

« Pour la quatrième génération, les chances de succès sont d’environ 5 % », dit Nicolas au sujet de la relève.

Photo le Journal de Montréal, Pierre-Paul Poulin

Impliqué dans l’immobilier

Pour cet entrepreneur aguerri, une partie de l’avenir passe par l’immobilier, un dossier qui occupe beaucoup de son temps et qui est nouveau pour le Groupe Legault... lui aussi assez nouveau.

Car si Mondou est dans la famille depuis 1983, le Groupe Legault n'existe que depuis 2018. La famille avait besoin d'une structure pour englober toutes ses activités.







Courtoisie Groupe Legault





Au départ, l’arrière-grand-père de Jules Legault, Jules Legault senior, a fondé Globe Trading Company, entreprise spécialisée dans l’importation et la vente de produits agricoles.

Renommée Gloco, elle produit aujourd’hui des semences de gazon et compte une quinzaine d’employés, contre 1100 pour Mondou.

Le tout est maintenant chapeauté par le Groupe Legault, qui vient d’emménager dans son nouveau siège social de 16 millions $ à Anjou.

« On est en affaires depuis 1919, et on compte l’être pour un autre 100 ans au moins », lance Marie-France Legault.