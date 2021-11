La dure réalité d’une mère mal aimée

Je suis une femme de 70 ans qui a travaillé toute sa vie pour amasser un petit capital qui me permet de vivre de mes rentes et de passer mes hivers dans ma roulotte en Floride. Une gâterie que mes deux enfants me reprochent dès qu’ils en ont l’occasion. J’ai eu ces derniers avec un homme que j’aimais à la folie à 17 ans, au grand désespoir de mes parents qui le trouvaient mal dégrossi.

Mais je m’en fichais complètement vu que j’aimais et que j’étais aimée. Mais très vite, je me suis rendu compte que j’avais épousé un homme instable, porté sur la consommation, et incapable d’une vie ordinaire et rangée. Ses chums étaient plus importants que sa famille, et comme j’avais eu deux enfants coup sur coup, je me suis vite retrouvée seule pour en prendre soin et voir au quotidien.

Je n’ai probablement pas été la meilleure mère au monde, mais contrairement à leur père, j’ai toujours été présente pour mes enfants, autant à la maison que dans leurs activités sociales. Malgré cela, ils ont toujours eu une préférence pour leur père qui, compte tenu de ses nombreuses absences, ne leur montrait que les plus beaux côtés de lui, les fois où il daignait jouer vraiment son rôle.

L’adolescence des enfants fut compliquée, car l’absence d’autorité paternelle s’est cruellement fait sentir. Je faisais de mon mieux, mais je n’étais pas à la hauteur de ce dont ma fille et mon gars avaient besoin. Et comme mes parents jouaient peu leur rôle, vu qu’ils n’avaient jamais approuvé mon choix de mariage, ça a contribué à ternir mon image.

Mes enfants ont suivi le chemin tracé par leur père en ne terminant pas leurs études, et ils ont profité de moi au maximum, vu que j’étais la bouée de sauvetage financière qui ne leur refusait rien. Mes parents sont décédés en me laissant un peu d’argent que j’ai pratiquement dilapidé pour leur venir en aide.

J’ai pris ma retraite il y a cinq ans, à la suite du décès de mon mari, qui a été emporté par une cirrhose du foie. Les dernières années de sa vie furent pénibles, et je ne vous cacherai pas que j’ai vécu son départ comme une délivrance. J’en arrive à la raison principale de ma lettre. J’aimerais comprendre pourquoi mes enfants m’identifient comme « la grande responsable » de tous leurs malheurs, alors que leur père a conservé une auréole qu’il ne mérite certainement pas, vu qu’il n’a jamais été présent pour eux.

J’ai toujours été là pour eux, je ne leur jamais rien refusé, et je me fais traiter d’égoïste parce que je ne leur donne plus autant d’argent qu’avant, que je passe mes hivers loin d’eux et de leurs enfants, et que j’ai vendu la maison familiale sans accepter de leur donner leur part tout de suite. Mais je ne pouvais pas le faire si je voulais être indépendante jusqu’à la fin de mes jours. Qu’est-ce que j’ai tant fait de mal pour mériter de me faire rejeter ainsi ?

Anonyme

Je n’ai que votre version, mais à la lumière de ce que vous me décrivez, vous devriez plutôt chercher du côté de ce que vous avez fait en trop, pour favoriser ainsi la propension de vos enfants à l’ingratitude. Ce qui vous arrive est malheureusement le lot des mères trop généreuses qui négligent de mettre des limites à l’abus qu’on fait d’elles.

Il est évident que vos enfants n’ont d’adulte que leur âge. Pour le reste, ils sont restés des enfants dont le seul objectif est de pomper l’air et l’argent de leur mère, sans égards à sa sécurité à elle. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de garder la tête haute et de refuser de vous laisser détruire ainsi.