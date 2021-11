La première cave à vin 100 % Québec dans un resto

Même si les produits de l'industrie locale du vin sont encore méconnus par bon nombre de Québécois, un restaurant prend le risque d'être le premier à offrir une carte des vins 100 % québécoise. L’initiative pourrait marquer un tournant dans l'histoire du vin au Québec.

Le défi que Mathieu Cloutier et Marc Bessette se sont lancé a été accueilli avec un grand scepticisme dans le milieu de la restauration, en mars dernier. À ce moment, ils ouvraient un nouveau restaurant, attenant au bar Ninkasi qu'ils opèrent depuis des années sur la rue Saint-Jean, à Québec, en annonçant qu'ils ne serviraient que des vins québécois dans leur nouvelle salle à manger.

«Tout le monde nous répondait que ça n'allait pas marcher, qu'il n'y avait pas assez de vins québécois de qualité, et que les vignerons ne seraient pas capables de fournir», se souvient Mathieu Cloutier.

Pourtant plus de six mois plus tard, le succès est au rendez-vous pour le Ninkasi Bar et Bistro, nouveau nom de leur commerce agrandi. La carte d'une soixantaine de vins donne un bon survol de la scène viticole québécoise et les vignerons n'ont pas hésité à s'engager à leur réserver des bouteilles.

Les deux associés avaient confiance en leur projet, puisque depuis 15 ans, le bar Ninkasi ne sert que des bières et spiritueux québécois. En achetant l'emblématique restaurant Le Veau d'Or, juste à côté, il allait de soi qu'ils poursuivraient le même concept, en créant une cave à vin 100 % Québec pour accompagner le menu de leur nouveau restaurant consacré au terroir.

Crédit photo: Courtoisie Eva Mour

Les gens de Québec, autant que les touristes, nombreux dans ce secteur de la vieille ville, semblent apprécier l'expérience.

«Les gens fréquentent l'endroit pour l'ambiance, mais s'ils ont entendu parler d'un nouveau produit, ils savent qu'ils vont le trouver ici. C'est une belle vitrine pour les produits québécois», dit Marc Bessette.

Charles-Henri de Coussergues, du Vignoble de l'Orpailleur, l'un des deux premiers vignobles à avoir été créés au Québec, pense que cette initiative marque un tournant. «C'est une première, et un beau symbole. Qu'il y ait enfin un restaurant qui ne serve que des vins québécois, je trouve ça extraordinaire. Ça se fait partout dans le monde des cartes de vins exclusivement locales, pourquoi pas au Québec.»

Membre fondateur et toujours administrateur du Conseil des vins du Québec, l'association qui regroupe les vignerons, Charles-Henri de Coussergues souligne qu’il y a encore du travail à faire pour la promotion et la défense du vin québécois, rappelant notamment que les vignobles n'ont le droit de vendre leurs produits directement aux restaurants que depuis 1996.

«Il y a encore un manque de crédibilité et beaucoup de préjugés. Grâce à l'initiative de ce restaurant, on peut espérer que d'autres emboitent le pas. Alors qu'on s'approche du 40e anniversaire de la viticulture au Québec en 2022, les vignerons d'ici produisent 1 % de la consommation de vin au Québec. D'ici cinq ans, on aimerait en venir à 5 %, et ce genre d'initiative va nous aider», espère M. de Coussergues.

De leur côté, les propriétaires de Ninkasi Bar et Bistro observent une évolution chez les consommateurs. «C'est certain qu'il y en a encore qui craignent de se retrouver à boire de la piquette, mais les gens sont de plus en plus ouverts envers les produits québécois», constate Mathieu Cloutier.