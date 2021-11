Le nostalgique heureux

La retraite ? Très peu pour Jean-Pierre Ferland, qui en avait déjà parlé, mais qui s’est rapidement rétracté. À 87 ans, l’artiste lancera sous peu Mes secrets d’amour, un album de grandes chansons récitées et non chantées. Un projet différent de tout ce qu’a fait auparavant celui qui compte 30 albums, un répertoire de 450 chansons et 60 années d’une carrière refusant de s’essouffler.

« La mort ? Je n’ai pas peur de ça pantoute, lance Jean-Pierre Ferland le plus franchement du monde. Ma vie est faite, j’ai eu du plaisir. Quand tu as réussi ta vie et que tu as 87 ans, tu te dis : je vais mourir quand je vais mourir, c’est tout ! Mais il ne faut pas que je dise ça à des gens qui m’aiment. »

Assis sur un tabouret dans son solarium baigné d’un parfait soleil d’automne, le monument de la chanson québécoise se livre franchement et de manière toute naturelle. Si les titres exacts de certaines chansons lui échappent parfois, les paroles de celles-ci, les anecdotes des débuts et l’apport de grands artistes à sa carrière forment des souvenirs d’une grande clarté. Sa belle relation avec ses cinq frères et ses deux sœurs par exemple, ses débuts d’annonceur à Radio-Canada, la visite chez lui de Félix Leclerc ou encore ces fauteuils Napoléon que lui a offert Yvon Deschamps.

« J’ai tenu le coup ! » lance en riant celui qui est allé jusqu’à se demander s’il serait encore capable de chanter après ce triste et long arrêt pandémique. De ce questionnement est né Mes secrets d’amour, un disque singulier sur lequel l’artiste a choisi de dire les choses plutôt de les chanter. Pour la première fois de sa carrière.

Un album magnifique et bouleversant – sur lequel les mots prennent toute la place, voire un sens nouveau – enregistré dans un studio de Piedmont avec son grand ami André Leclerc.

Une grande décision

« C’était une grande décision, celle de dire : je ne chanterai pas, je vais parler, dit-il. Je n’avais jamais fait cela. Quand je me suis écouté, j’ai trouvé que j’avais la voix triste. Puis, lorsque les gens à qui je l’ai fait écouter ont commencé à pleurer, ça m’a vraiment touché. J’avais envie de brailler moi aussi. Je suis fier plus que jamais de cet album, de voir que j’ai fait quelque chose de nouveau, de différent et d’extrêmement tendre. »

Lors des premières écoutes de cet album sur lequel il récite 11 chansons qu’il affectionne particulièrement – dont Le plus beau slow, Une chance qu’on s’a, J’amour, T’es belle et Les noces d’or –, Jean-Pierre avoue avoir eu peur. Peur que cet opus franchement émouvant soit un testament ou pire, le dernier album de sa vie.

« Cela m’a énormément ému, confie-t-il. Je me suis dit : mon Dieu, c’est comme si je faisais la fin de mon métier ! Je me suis fait peur. Mais ce n’est pas vrai, parce que je suis déjà en train de refaire un autre disque qui sera aussi différent de tout ce que j’ai fait. En fait, j’ai compris que je voulais faire autre chose que ce que je fais d’habitude. »

L’album Mes secrets d’amour est sorti vendredi.

À cœur ouvert

Étiez-vous un enfant artistique ?

« Pas du tout ! J’ai commencé à écrire à 21 ans. Chez nous, on avait un piano, je n’y ai jamais touché. Ma mère était une femme ancienne et mon père était garagiste, on habitait sur la rue Chambord, il n’y avait pas de gens connus là. On était obligés, les cinq garçons, d’aller travailler au garage. Je n’étais rien, je n’avais aucun sens artistique ni poétique. Mais j’avais des amis d’une qualité extraordinaire, comme les annonceurs Jean Mathieu, Pierre Paquette, des gars qui connaissaient la musique. »

Aviez-vous un plan de carrière, un désir d’être une grande vedette ?

« Non, vraiment pas. En plus, je ne connaissais pas ce métier-là ni la chanson. J’ai commencé à m’intéresser à tout cela avec des chanteurs et des amis artistes. Puis, M. Barclay m’a dit : “Venez donc en France, je vous ai fait un rendez-vous avec l’Olympia.” Je suis resté à Paris pendant 4 ou 5 ans. Bécaud, Brel et Aznavour venaient me voir chanter et me donnaient leurs précieux conseils. J’ai appris en France ce que je voulais faire vraiment, à qui je voulais ressembler. »

Qu’est-ce que vous aimeriez que les gens disent de l’album Mes secrets d’amour ?

« J’aimerais que les gens pleurent en l’entendant. Je l’aime, cet album, parce que tous les gens qui m’aiment l’aiment, et parce qu’il est différent de tout ce que j’ai fait. Être capable de reprendre différemment les mêmes chansons des années plus tard, ça m’a soufflé ! »

Comment peut-on se renouveler après toutes ces années ?

« Parce que les gens m’aiment et cela me touche énormément. Je ne veux pas les laisser tomber. C’est mon public, il m’a rendu connu. Moi, j’étais un gros zéro avant. Quand j’ai commencé, j’avais 20 ans et j’étais annonceur à Radio-Canada. Un jour, mon patron m’a dit : “Je vous ai écouté au bulletin de nouvelles et vous n’êtes pas très bon, mais je connais vos chansons, et ça, ça vaut la peine ; faites donc cela !” J’ai travaillé fort. »

De quoi êtes-vous le plus fier ?

« De ne pas être tombé dans la chanson pop (rires). J’ai plutôt fait de la chanson poétique, sans le savoir. »

L’amour a joué une grande place dans votre vie n’est-ce pas ?

« Ça a été la chose qui m’a tenu heureux pendant des années. J’ai respecté l’amour et j’aimais cela. Je me suis marié trois fois et je me marierais encore. »

De retour sur scène avec clémence

Le 24 novembre, Jean-Pierre Ferland remontera sur la scène de la Salle Wilfrid-Pelletier avec de vieux et grands amis avec le spectacle Quand on aime on a toujours 20 ans. En compagnie d’Yvon Deschamps, Louise Latraverse et de son amie de très longue date Clémence DesRochers, il livrera plusieurs de ses grands succès dont, évidemment, la pièce-titre Quand on aime on a toujours 20 ans.

« Je suis énervé, ça n’a pas de bon sens, lance-t-il les yeux brillants. J’ai vraiment hâte de revoir mes amis, je suis nerveux, mais pas inquiet. C’est toute une gang d’anciens, c’est ça qui va être chouette. J’ai bien choisi mes chansons et Pierre Séguin, le réalisateur du spectacle, est un très bon ami. »

Une personne très importante

L’une des choses qui lui font le plus plaisir de ce spectacle auquel prendront part de nombreux artistes dont Marie Denise Pelletier, Joe Bocan, Luce Dufault, Florence K, Isabelle Boulay, sa conjointe Julie Anne Saumur, Judi Richard, Marie Michèle Desrosiers et Mario Pelchat ? Avoir la chance de chanter à nouveau Télégramme à une folle pour sa grande amie Clémence. Une pièce qu’il avait, jadis, écrite expressément pour elle.

« Ç’a été une personne très importante dans ma vie, il fut un moment où on était presque des amoureux, dit-il en souriant. Elle connaissait le métier beaucoup plus que moi, c’est elle qui m’aidait à corriger mes erreurs des débuts. Avec elle, Raymond Lévesque et Claude Léveillée, on a fondé la première boîte à chansons. Avec eux, j’ai commencé à apprendre mon métier. Ça m’a amené à ce que je suis. »

Après cet album récité et le spectacle, Jean-Pierre Ferland pourra se pencher sur ce mystérieux prochain opus. Une œuvre qui n’est pour l’instant qu’un murmure de phrases l’empêchant parfois de dormir la nuit. « Je ne suis pas pressé. Un moment donné, un matin je me lèverai, je prendrai mon crayon et j’écrirai tout ça. »

Quand on aime on a toujours 20 ans sera présenté le 24 novembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.