Le Pignon Bleu fête ses 30 ans

Une fresque géante représentant les valeurs du Pignon Bleu a été installée sur le bâtiment de l’organisme communautaire, dans Saint-Sauveur, à l’occasion de ses 30 ans.

Ce sont les artistes du collectif « Saute aux yeux » qui ont réalisé l’œuvre dévoilée samedi matin, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant. Inspirée des témoignages d’enfants et de familles qui fréquentent le lieu, la fresque « Bleu Bonheur » illustre la joie, la fierté, l’entraide et l’humanité qui y sont déployées.

On y retrouve notamment des enfants coiffés de livres, de nourritures et de notes de musiques, évoquant tous les plans sur lesquels l’organisme accompagne les familles dans le besoin. Les bénévoles, les généreux donateurs et la réinsertion sociale y sont également représentés.

« La fresque représente tout le travail réalisé par notre organisation et se veut également un cadeau pour les citoyens de Saint-Sauveur, qui demeure notre milieu d’ancrage depuis le tout début », a souligné la directrice générale du Pignon Bleu, Roseline Roussel.

L’organisme a pris naissance avec une poignée de bénévoles dans les cuisines de l’Hôpital Général de Québec, en 1991, pour préparer des collations aux élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys.

Aujourd’hui, l’organisme compte plusieurs dizaines d’employés et bénévoles qui œuvrent à la sécurité alimentaire de plus de 9000 enfants et leur famille à travers la région.

