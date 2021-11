NFL: un travail de Titans au Tennessee

Bien peu donnaient cher de la peau des Titans quand ils ont perdu les précieux services de leur porteur de ballon étoile Derrick Henry. Depuis, personne ne les arrête et le travail de leur défensive métamorphosée est particulièrement responsable de leurs succès.

L’absence du roi Henry a évidemment laissé un trou béant. Lors des deux matchs qu’il a ratés face aux Rams et aux Saints, les Titans ont obtenu leurs deux pires récoltes de la campagne par la course, avec 69 et 66 verges.

Pourtant les voilà victorieux dans six matchs de suite, dont les cinq derniers contre des équipes des séries de l’an dernier.

Après leur défaite inattendue face aux Jets, les Titans ont disposé des Jaguars par 18 points, puis ils ont effacé quatre déficits pour vaincre les Bills, avant d’écraser les Chiefs par 24. Ils ont ensuite comblé un déficit de 14 points pour venir à bout des Colts. Sans Henry, ils ont malmené les Rams sur la route par 12 points, puis triomphé des Saints. Plutôt impressionnant!

Joueurs en éclosion

Quand une équipe perd un élément intégral de son noyau, d’autres joueurs doivent, sans le remplacer, contribuer davantage.

Chez les Titans, la bougie d’allumage provient du front défensif, surtout de Jeffery Simmons et Harold Landry.

Simmons était considéré comme un talent immense avant le repêchage de 2019, mais une blessure sérieuse l’avait fait glisser au 19e rang, en première ronde. Les Titans l’ont amené tranquillement et aujourd’hui, il s’impose comme l’un des meilleurs plaqueurs du circuit. À ses deux derniers matchs, il revendique cinq sacs et détruit les pochettes protectrices devant lui à la manière d’un Aaron Donald.

Sélectionné un an plus tôt en deuxième ronde, Landry offrait une production inégale, mais cette année, il est devenu le premier membre des Titans à réussir 10 sacs du quart depuis Brian Orakpo, en 2016.

Les Titans, qui n’avaient enregistré que 19 sacs durant toute la dernière saison, en sont déjà à 27. Il y a un an, les Titans appliquaient le deuxième pire taux de pression (17,6%) du circuit selon Pro Football Reference, tout juste devant les Lions. Cette saison, ce taux a grimpé à 24,5%.

L’ajout du secondeur Bud Dupree comme joueur autonome a fait grand bruit, mais l’impact d’un joueur embauché avec moins de fanfare, Denico Autry, profite encore plus aux Titans.

Une équipe bien dirigée

L’attaque, même si elle n’a pas le même lustre sans Henry et le receveur Julio Jones, continue de bien se débrouiller. La perte du coordonnateur offensif Arthur Smith ne semble pas avoir laissé trop de traces non plus.

L’entraîneur-chef Mike Vrabel a certainement son mot à dire dans le fait que l’équipe ne s’est pas effondrée malgré les embuches. L’ancien secondeur des Patriots n’est pas étranger non plus à la montée en puissance de la défensive, qui a concédé moins de 20 points à quatre reprises cette saison.

Sous ses commandes, les Titans se dirigent vers une quatrième saison gagnante de suite, ce qui ne s’était pas produit pour la franchise depuis les belles années des Oilers de Houston, de 1987 à 1993.

Il faudra peut-être y repenser quand viendra le temps de couronner l’entraîneur-chef de l’année.

NOS PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 11

JEUDI

MON CHOIX

Nouvelle-Angleterre à Atlanta PATRIOTS

DIMANCHE

MES CHOIX

La Nouvelle-Orléans à Philadelphie (13 h) EAGLES

Miami à NY Jets (13 h) DOLPHINS

Washington en Caroline (13 h) PANTHERS

Indianapolis à Buffalo (13 h) BILLS

Detroit à Cleveland (13 h) BROWNS

San Francisco à Jacksonville (13 h) 49ERS

Houston au Tennessee (13 h) TITANS

Green Bay au Minnesota (13 h) PACKERS

Baltimore à Chicago (13 h) RAVENS

Cincinnati à Las Vegas (16 h 05) BENGALS

Arizona à Seattle (16 h 25) SEAHAWKS

Dallas à Kansas City (16 h 25) CHIEFS

Pittsburgh à LA Chargers (20 h 20) CHARGERS

LUNDI

MON CHOIX

NY Giants à Tampa Bay (20 h 15) BUCCANEERS

Équipes en congé: Broncos, Rams

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 5 en 14 (35,7%)

TOTAL CETTE SAISON : 91 en 150 (60,7%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Saints de La Nouvelle-Orléans (5-4) vs Eagles de Philadelphie (4-6)

UNE BONNE FORMULE

Les Eagles, qui boudaient le jeu au sol en début de saison, ont redécouvert cet aspect de leur jeu et ont gagné au moins 175 verges par la course à leurs trois derniers matchs. Par contre, les Saints ont donné un seul match de plus de 100 verges au sol cette saison. C’est donc dire que le jeune quart Jalen Hurts devra produire. Les Saints sont toujours hypothéqués par une attaque sans véritable quart-arrière et sans receveur menaçant. Au moins, Alvin Kamara devrait revenir au jeu.

Eagles par 3

Dolphins de Miami (3-7) vs Jets de New York (2-7)

JOE FLACCO DE RETOUR

Puisque Zach Wilson est sur la touche et que Mike White a saboté ses huit minutes de gloire, c’est Joe Flacco qui sera le quart-arrière des Jets. Pour ceux qui se demandent, Flacco, en quatre départs la saison dernière avec les Jets, a montré une fiche de 0-4. Son pire moment s’est déroulé face aux Dolphins, une défaite de 24-0 dans laquelle il n’a complété que 21 de ses 44 passes pour 186 verges et une interception. Si la défensive des Dolphins joue comme jeudi dernier, c’est dans la poche.

Dolphins par 8

Équipe de Washington (3-6) vs Panthers de la Caroline (5-5)

DE VIEUX AMIS

Cam Newton reprend son poste de quart partant en Caroline. De l’autre côté, c’est l’ancien pilote des Panthers et de Newton, Ron Rivera, qui dirige Washington. Les blessures s’accumulent au sein de sa défensive et le front sera dégarni face à Newton. Le vétéran n’a plus ses outils physiques d’il y a six ans, mais il peut encore faire assez de ravages au sol pour aller chercher ce match. Les Panthers misent sur la meilleure défensive contre la passe du circuit. Taylor Heinicke paiera le prix.

Panthers par 2

Colts d’Indianapolis (5-5) vs Bills de Buffalo (6-3)

CIBLE SUR TAYLOR

Pour avoir une chance de surprendre les Bills, les Colts doivent alimenter leur porteur Jonathan Taylor. C’est simple, ils sont 5-0 cette saison quand Taylor gagne au moins 125 verges au sol. Ils sont 0-5 quand ce n’est pas le cas. Il y a toutefois un problème à l’horizon qui complexifie l’équation. Les Bills, troisièmes dans la NFL contre la course, ne concèdent que 89,3 verges au sol par rencontre. Les Bills, sur le plan offensif, misent sur trop d’armes pour la tertiaire des Colts.

Bills par 8

Lions de Detroit (0-8-1) vs Browns de Cleveland (5-5)

CHUBB À LA RESCOUSSE

Les Lions pourraient être contraints de confier le ballon à Tim Doyle, un quart-arrière qui a lancé quatre passes en carrière et qui se remet d’une opération au pouce. À moins que Jared Goff, blessé à l’abdomen et inefficace, soit prêt à jouer. C’est là où les Lions en sont rendus. À Cleveland, Baker Mayfield est aussi blessé à presque toutes les parties de son anatomie, mais il y a toujours Nick Chubb et D’Ernest Johnson pour courir 45 fois face aux Lions.

Browns par 7

49ers de San Francisco (4-5) vs Jaguars de Jacksonville (2-7)

IDENTITÉ RETROUVÉE?

Les 49ers ont couru à outrance lundi face aux Rams et la recette n’a pas manqué de rappeler que c’était leur identité en 2019 quand ils ont atteint le Super Bowl. Les Jaguars ne se défendent pas si mal contre la course (11e), mais à l’usure, ils devraient plier. Les 49ers ne donnent que 208 verges aériennes par match et Trevor Lawrence risque encore de se chercher. Cette attaque continue de s’enliser et avec le peu d’explosivité en place, ça ne changera pas.

49ers par 10

Texans de Houston (1-8) vs Titans du Tennessee (8-2)

PAS DE RELÂCHEMENT

Les Titans viennent de battre cinq fois de suite des équipes qui étaient des dernières séries. Il y a toujours un danger de relâchement dans ce contexte, quand le calendrier semble amener un brin de répit face à une équipe des bas-fonds. Les Titans doivent garder à l’esprit que leur dernier revers a été encaissé, justement, contre les Jets, une autre équipe famélique. Reste que les Texans ont perdu six fois par au moins 10 points et qu’ils n’ont pas inscrit un touché dans quatre de leurs six derniers matchs.

Titans par 13

Packers de Green Bay (8-2) vs Vikings du Minnesota (4-5)

GROSSE RIVALITÉ

Les duels entre les deux rivaux du Nord sont plus souvent qu’autrement chaudement disputés. Même si les Vikings jouent bien à la maison, Aaron Rodgers montre un dossier convaincant de 7-4 contre eux au Minnesota depuis 2010. En carrière, il a lancé 50 passes de touchés contre sept interceptions face aux Mauves. Mieux encore, il n’a plus à transporter l’équipe à lui seul, avec une défensive qui connaît de bons moments. Chaque défaite des Vikings a été encaissée par une possession.

Packers par 1

Ravens de Baltimore (6-3) vs Bears de Chicago (3-6)

MÛRS POUR REBONDIR

Les Dolphins ont-ils montré la voie pour briser Lamar Jackson en le blitzant à répétition? Les Bears sont septièmes dans la ligue avec 25 sacs du quart, mais ils sont étrangement 27e en termes de pourcentage de jeux sur lesquels ils appliquent la pression et 31e pour ce qui est du taux de blitz. Jackson devrait donc rebondir. Défensivement, les looks exotiques des Ravens risquent de confondre Justin Fields. Il serait étonnant que les Ravens tombent encore. Ils sont du genre à s’ajuster rapidement.

Ravens par 7

Bengals de Cincinnati (5-4) vs Raiders de Las Vegas (5-4)

SUR LA MAUVAISE PENTE

Autant les Bengals que les Raiders sont sur une pente descendante. Le joueur qui pourrait faire la différence est le porteur des Bengals Joe Mixon, qui a couru pour au moins 4,9 verges par portée dans trois de ses quatre derniers matchs. La défensive des Raiders loge au 27e rang contre la course. Le quart-arrière Joe Burrow montre la meilleure moyenne de verges par passe complétée (12,8), mais il a aussi lancé 11 interceptions. De là, l’importance de revenir au jeu au sol.

Bengals par 4

Cardinals de l’Arizona (8-2) vs Seahawks de Seattle (3-6)

QUE D’INCERTITUDE!

Est-ce que le quart-arrière des Cardinals Kyler Murray va renouer avec l’action après sa blessure à une cheville? Si oui, dans quel état? Et son vis-à-vis Russell Wilson a très mal paru à son retour dimanche dernier. Il est permis de se demander si son doigt continue de le gêner. Il y a quand même de l’espoir pour les Seahawks malgré leur dossier, sachant que Wilson montre une fiche de 15-4 à la maison en novembre et que la défensive continue de prendre du mieux.

Seahawks par 3

Cowboys de Dallas (7-2) vs Chiefs de Kansas City (6-4)

GROS DUEL OFFENSIF

Les Cowboys et les Chiefs peuvent potentiellement offrir le spectacle de l’année. Les deux attaques bénéficient de munitions incomparables. Défensivement, les Chiefs, qui avaient concédé 163 points à leurs cinq premiers matchs, ont réduit à 78 points accordés lors de leurs cinq derniers. Il est quand même permis de se demander si leur tertiaire saura rivaliser avec le profond groupe de receveurs des Cowboys. Les Cowboys n’ont pas une mauvaise défensive, mais la pression sur Mahomes sera rare.

Chiefs par 4

Steelers de Pittsburgh (5-3-1) vs Chargers de Los Angeles (5-4)

TEST POUR HERBERT

Le jeune quart des Chargers Justin Herbert devrait en avoir plein les bottes dans ce rendez-vous. Il a paru complètement submergé récemment face à la pression soutenue et face aux couvertures déguisées des Patriots et Ravens. Les Steelers peuvent aussi le faire mal paraître. L’as de la défensive de Pittsburgh, le secondeur TJ Watt, est toutefois un cas incertain. L’attaque des Steelers n’est pas en grande forme, surtout si le receveur Chase Claypool doit s’absenter.

Chargers par 3

Giants de New York (3-6) vs Buccaneers de Tampa Bay (6-3)

LE FEU AU DERRIÈRE

Après deux défaites de suite, lors desquelles l’attaque a commis cinq revirements, les Buccaneers devraient avoir le feu aux fesses. Ce n’est pas caractéristique de la façon de jouer cette saison, eux qui n’avaient été victimes que de deux revirements à leurs cinq matchs précédents. Les Giants ont resserré leur jeu défensivement et pourraient retrouver un minimum de punch à l’attaque avec le retour probable de Saquon Barkley, mais les Bucs joueront avec la rage au ventre.

Buccaneers par 9

