Paquet et fils: les affaires dans le sang depuis 119 ans

Paquet et fils est du style qui est prête à toucher à tout, du moins, qui ne dit jamais non à analyser une bonne proposition. Du charbon, à l’huile de chauffage, à l’essence, aux lubrifiants et aux dépanneurs, cette compagnie d’ici a su se réinventer au fil de ses 119 ans.

• • Groupe Paquet et fils depuis 1902 Fondateur — Joseph Paquet Siège social — Ville de Lévis Activité — Produits et d’équipements pétroliers Effectif — Plus d’une centaine de travailleurs • • Photo tirée de www.paquetetfilsltee.com

À sa création en 1902, Paquet et fils était baptisée sous Paquet et Ferland.

Et les défis seront encore très nombreux ces prochaines années, concède la direction. On ne parle pas ici des impacts de la pandémie, mais plutôt du transfert de l’utilisation des énergies fossiles vers des énergies plus propres.

Paquet et fils cherche d’ailleurs déjà depuis plusieurs mois à développer une nouvelle branche d’affaires. Les idées bouillonnent, mais rien d’encore signé.

Les propriétaires croient encore au marché des stations-service, mais ils sont conscients que la demande pour l’essence, avec la croissance des ventes de véhicules électriques, est vouée à diminuer ces prochaines années. Tout comme la consommateur d’huile de chauffage.

«Lorsqu’on voit une opportunité, nous investissons. C’est ça être entrepreneur», répond au Journal l’homme d’affaires Jacques Paquet, qui a, aujourd’hui, cédé le volant de l’entreprise à ses fils, Michel et Simon.

Photo le Journal de Québec, Stevens LeBlanc

Un peu d’histoire

Mais avant d’aller plus loin, revenons en 1902, année de naissance de Paquet et fils qui était à cette époque baptisée sous Paquet et Ferland.

« On vendait du charbon, des matériaux de construction, du ciment et du sable », raconte l’homme d’affaires Jacques. Ses fils sont la cinquième génération à être à la tête de la compagnie familiale lévisienne.

« À partir de 1907, [...] on se concentrait beaucoup plus sur le charbon. On laissait le bois pour le charbon qui était une façon moderne pour se chauffer », poursuit-il.

Les commandes voyageaient par train à travers l’est du Canada.

Puis, il y a eu l’ascension du chauffage à l’huile dans les années 40 et 50. La demande pour le charbon, qui était alors le seul gagne-pain de l’entreprise, chute, graduellement. « Cela nous a obligés de modifier tranquillement notre façon de faire du commerce », avance l’homme de 79 ans.

Aujourd’hui, Paquet et fils est toujours dans le secteur de l’huile de chauffage, bien que cette branche ne soit plus sa principale source de revenus.

« L’huile se fait remplacer par d’autres sources de chauffage », concède Michel, responsable de cette division.

C’est au courant des années 70, 80 et 90 que Paquet et fils a pris du galon dans le monde de l’essence et des lubrifiants en multipliant les acquisitions. La direction achète plusieurs stations-service.

« Le but était d’agrandir notre territoire et d’augmenter le chiffre d’affaires », affirme Jacques, qui a racheté les parts de son père, Joseph-Arthur, en 1982. « Être en affaires est une tradition chez nous », poursuit-il.

Nouvelle aventure

En 2013, l’acquisition du spécialiste dans les véhicules de damage sur chenilles, Équipements Plannord, permet de démarrer une nouvelle division qui brasse maintenant des affaires au Québec, mais aussi en Ontario.

Un pari qui était considéré comme risqué, concède la direction, en raison de leur manque d’expérience dans ce domaine. C’est maintenant une entreprise indépendante de Paquet et fils avec un chiffre d’affaires de 30 millions $.

« Pour le pétrole, veux, veux pas, ce n’était pas en expansion. Il y avait de moins en moins de joueurs », répond Simon, pour expliquer l’acquisition des Équipements Plannord. « En 2017, nous avons mis la main sur les entreprises Gauvin Équipement », poursuit-il.

Pour les prochains mois, la direction espère ouvrir un nouveau centre d’affaires sur la Rive-Nord de Montréal pour Équipements Plannord.

« Le contexte de la pandémie a ralenti un peu nos projets », note Simon. « Ce n’est pas que la compagnie va mal, il y a une explosion de la demande dans la machinerie. La problématique est au niveau de la construction », poursuit-il.

Le Groupe Paquet et fils compte plus d’une centaine de travailleurs. L’entreprise est gestionnaire de six dépanneurs ICI et d’une trentaine de stations-service. Elle possède également une division immobilière.

« Pour survivre, il faut savoir s’adapter. Nous avons vu certaines opportunités à travers le temps, comme l’immobilier. [...] Il faut prendre des risques dans la vie. Pour nous, ils sont tous calculés, car nous sommes tous des comptables [de formation] », conclut avec une pointe d’humour Simon.