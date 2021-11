Un papa pas comme les autres

Émily Bécaud a réalisé que son papa Gilbert n’était pas comme les autres lorsque, encore bébé, elle l’a vu jouer du piano dehors, soutenu par une grue, à hauteur du 41e étage de la tour de Paris que sa famille habitait.

« Quand tu vois ton père qui vole à côté de ton appartement, tu comprends qu’il est différent des autres papas », s’amuse Émily Bécaud.

La fille de l’illustre Gilbert Bécaud a pris l’appel du Journal pour parler du coffret Je reviens te chercher, lancé ces jours-ci, 20 ans après la mort d’une des plus grandes voix françaises du XXe siècle.

Aujourd’hui âgée de 49 ans, Émily Bécaud a toujours été très proche de son père, même si son travail le tenait loin de la maison. Elle garde le souvenir d’un homme aimant.

« Il nous appelait tous les soirs avant le concert pour nous demander comment ça s’était passé à l’école et quels étaient nos projets pour le lendemain. Quand il venait à la maison, il passait du temps avec chacun de nous », se souvient-elle.

Il a adopté le Québec

Gilbert Bécaud était aussi un amoureux du Québec. « C’était son pays de cœur, son pays d’adoption », affirme Émily Bécaud.

L’interprète de Nathalie a travaillé et développé des liens d’amitié avec Robert Charlebois, le violoniste Monsieur Pointu. Il a chanté les mots de Plamondon, partagé L’amour est mort avec Martine St-Clair.

Il était aussi un très bon ami du regretté grand chef des Hurons-Wendats, Max Gros-Louis. « J’ai déjà habité chez lui pendant deux mois », signale Mme Bécaud.

Émouvant duo

Sur l’un des trois disques du coffret Je reviens te chercher, on retrouve la chanson My Emotion, un touchant duo par delà la mort entre Émily Bécaud et son père, rendu possible grâce à une maquette retrouvée de cette composition d’abord destinée à Demis Roussos.

Émily Bécaud s’est ainsi retrouvée en studio, avec la voix de son père qui résonnait dans ses écouteurs.

On imagine le déluge d’émotions.

« Céline Dion a fait une chanson pour dire qu’elle voudrait parler à son père. Ben moi, c’est la même chose, sauf que c’est My Emotion. »

Le coffret Je reviens te chercher, qui renferme une compilation des grands succès de Gilbert Bécaud, l’enregistrement d’un concert de 1975 et un disque de raretés et de reprises, est présentement offert sur les plateformes en ligne. La version physique sera en vente le 10 décembre.