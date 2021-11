Vive le retour du présentiel!

Du 25 au 28 novembre, on va avoir le plaisir de pouvoir déambuler à nouveau dans les allées du Salon du livre de Montréal. Et pour la première fois, ce sera au Palais des congrès. Voici maintenant ce qui nous attend là-bas.

Contrairement à l’an dernier, où on était tous cloîtrés à la maison, on pourra cette année se rendre au Salon du livre de Montréal pour bouquiner, rencontrer quantité d’écrivains et participer à toutes sortes d’activités. Le bonheur, quoi ! Cela dit, l’option en ligne est toujours offerte, avec des webdiffusions en direct ou en différé et plus de 60 capsules éclair donnant la parole à autant d’autrices et d’auteurs.

Mais la grande thématique de cette 44e édition étant « la rencontre », les organisateurs du Salon ont tout fait pour qu’on aille à leur rencontre grâce à une programmation très variée.

Quelques confidences

Bien sûr, plusieurs autrices et auteurs ont accepté de se livrer pendant une trentaine de minutes dans le cadre des très populaires confidences d’écrivains. On aura donc notamment la chance d’entendre Alain Farah (le 25 novembre de 20 h à 20 h 30, à l’Espace Savoir média), Martin Michaud (le 26 novembre de 18 h à 18 h 30 à l’Espace Savoir média), Anaïs Barbeau-Lavalette (le 27 novembre de 11 h 15 à 11 h 45 à l’Agora) et Marie Laberge (le 28 novembre de 13 h 30 à 14 h à l’Agora).

Tout le monde à table !

Toujours très populaires, les tables rondes réunissent trois personnalités de la scène littéraire afin qu’elles puissent partager leurs opinions sur un sujet donné. On a retenu :

► La soif de voyage et d’écriture : jusqu’au bout du monde, avec Dominic Arpin, Gabriel Anctil, Lamra Papitashvili. Animé par Sarah-Émilie Nault le 25 novembre de 15 h 30 à 16 h 15, à l’Agora

► La santé par les arts, avec Émilie Monnet, Sophie Faucher et Robert Lalonde. Animé par Émilie Perreault le 27 novembre de 13 h 45 à 14 h 30, à l’Espace Savoir média

► Être une mère, être une fille : la nature des relations familiales, avec Catherine Perrin, Emné Nasereddine et Martine Delvaux. Animé par Elsa Pépin le 28 novembre de 10 h à 10 h 45, à l’Espace Savoir média

► Partage du savoir autochtone, avec Emmanuelle Dufour, Jocelyn Sioui et Michel Jean. Présenté le 28 novembre de 12 h 30 à 13 h 15, à l’Espace Savoir média.

Une petite signature avec ça ?

Les dédicaces faisant partie des incontournables du Salon, plus de 2200 séances figurent au programme. Notre très courte sélection :

► Biz : le 27 novembre à 13 h et le 28 novembre à midi

► Chrystine Brouillet : le 26 novembre à 18 h et le 27 novembre à 14 h

► Hervé Gagnon : le 26 novembre à 18 h 30 et le 27 novembre à 11 h et à 16 h

► Patrice Godin : le 25 novembre à 18 h 30, le 26 novembre à 15 h et à 18 h 30, le 27 novembre à 16 h et le 28 novembre à midi

► Marie-Sissi Labrèche : le 28 novembre à 15 h

► Catherine Mavrikakis : le 26 novembre à 17 h

► Sean Michaels : le 27 novembre à 10 h et le 28 novembre à midi.

► Fred Pellerin : le 27 novembre à 13 h

► Francine Ruel : le 27 novembre à 16 h et le 28 novembre à midi

► Michel Tremblay : les 25, 26 et 27 novembre à 15 h et le 28 novembre à 13 h

Une touche de fête

Et pour finir en beauté chaque journée, le Salon nous propose de passer à l’Agora, où on sera aux premières loges pour assister aux évènements cabarets, dont la particularité est d’allier lectures et musique. Du 25 au 28 novembre, on pourra ainsi voir :

► Le cabaret Place de la poésie, avec Frédéric Dumont, Olyvier Leroux-Picard, Benoit Pinette (Tire le coyote), Valérie Forgues, Marie-Ève Comtois, Mykalle Bielinski et Diane Régimbald. Animé par Tristan Malavoy, sur une musique de Gaële.

► Le cabaret de l’inquiétante étrangeté, avec Audrée Wilhelmy, Raphaëlle B. Adam, Patrick Senécal, Jonathan Reynolds, Fanie Demeule, Catherine Leroux et Catherine Côté. Animé par Véronique Marcotte, sur une musique de Guido Del Fabbro.

► Le cabaret Raconte-moi demain, avec Jean Morisset, Louis Robert, Joujou Turenne, Emilie Ouellette, Sylvain Rivard, Hélène Dorion et Chloé Sainte-Marie. Animé par Hugo Meunier.

► Le cabaret de la parole libérée, avec Anne Panasuk, Chris Bergeron, Samir Shaheen-Hussain, Anne Plourde, Rachida Azdouz et Jérémie McEwen. Animé par Émilie Dubreuil, sur une musique d’Alexis Martin.

Pour découvrir toute la programmation du Salon, on visite le site salondulivredemontreal.com.