Voyages de Fêtes: une quarantaine à prévoir, malgré la vaccination des enfants

Si la décision finale revient au gouvernement fédéral, le Dr Jesse Papenburg doute qu’il y ait des assouplissements relativement à la quarantaine exigée pour les personnes non adéquatement protégées contre la COVID-19, incluant les enfants.

Ceci risque donc de compliquer la tâche aux familles qui ont des enfants de 5 à 11 ans qui n’auront reçu qu’une seule dose du vaccin contre la COVID-19 d’ici Noël, comme entend faire le gouvernement du Québec.

«Je serais quand même surpris qu’il y ait un assouplissement par rapport au besoin d’avoir deux doses pour éviter une quarantaine au retour d’un voyage», a indiqué le pédiatre infectiologue et microbiologiste à l’Hôpital de Montréal pour enfants, Jesse Papenburg, en entrevue à TVA Nouvelles.

Il est ainsi très peu probable que les enfants soient doublement vaccinés d’ici Noël, d’autant plus que le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) a fait des recommandations pour que l’intervalle entre les deux doses soit de huit semaines plutôt que de 21 jours.

«Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, on voit qu’il y a une meilleure protection immunitaire avec cet intervalle prolongé de huit semaines. Et deuxièmement, on a vu qu’il y a moins de cas d’effets secondaires, comme la myocardite, lorsqu’on prolonge l’espace entre les deux doses», a expliqué le Dr Papenburg.

Toutefois, le Comité d’immunisation du Québec (CIQ) n’a pas encore donné ses recommandations en ce qui a trait l’intervalle entre les deux doses. Mais le Dr Jesse Papenburg pense que le CIQ va lui aussi recommander un intervalle de huit semaines.

«Tout ça pour dire que le voyage durant le temps de Fêtes, ça va comporter tout de même une quarantaine, certainement», a-t-il ajouté.

