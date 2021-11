Des soeurs racontent leur vie dans la maison de l'«horreur»

Jordan Turpin avait 17 ans lorsqu'elle s’est faufilée à travers la fenêtre de la maison familiale de Perris, en Californie, pour sauver la vie de ses 12 frères et sœurs.

Pendant deux ans, elle a planifié son évasion pour mettre fin à des décennies de violences émotionnelles et physiques indicibles infligées par ses parents. Équipée de rien d'autre qu'un vieux téléphone portable qu'elle a trouvé dans la maison, Jordan est sortie en courant. Elle a appelé le 9-1-1.

«J'ai toujours eu peur que de me faire épingler, si j'appelais les flics ou que j'essayais de m'échapper. Je savais que je mourrais si je me faisais prendre», a déclaré Jordan, aujourd'hui âgé de 21 ans, à l’animatrice Diane Sawyer, d'ABC News, dans une entrevue exclusive diffusée vendredi.

«Mais à la fin, quand j'ai vu tous mes frères et sœurs plus jeunes, je savais que c’est ce que je devais faire.»

Au cours de l'appel effrayant logé au 9-1-1, Jordan a déclaré à la police que la maison dans laquelle vivait la famille sentait si mauvais, qu'elle pouvait à peine respirer. Elle pensait qu'elle et ses frères et sœurs pourraient avoir besoin d’être vus par un médecin.

Lorsque le premier policier est arrivé, elle lui a immédiatement montré le téléphone, plein de photos et de vidéos qu'elle a prises d'elle-même et de ses frères et sœurs, pour prouver les abus.

Cette échappée en janvier 2018 a mené à la découverte de ses frères et sœurs dans une situation que le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, a décrit comme l'un des «pires cas de maltraitance d'enfants les plus graves» qu'il ait jamais vus.

À preuve, certains des enfants du couple, âgés de 2 à 29 ans, ont été retrouvés enchaînés à des lits avec des cadenas. Certains adultes étaient si mal nourris qu'ils ressemblaient à de jeunes adolescents.

Ce matin-là, Jordan était assise à l'arrière d'une voiture de police et regardait ses parents, David et Louise Turpin, être arrêtés. Ils ont chacun été condamnés à 25 ans de prison à vie après avoir plaidé coupables à 14 chefs d'accusation de torture, de maltraitance d'adultes, de mise en danger d'enfants, de séquestration et plus encore.

CNN

Les premiers instants de liberté

Lorsque la police est arrivée au domicile des Turpin et a déclaré qu'elle effectuait un contrôle de bien-être, il ne lui a pas fallu longtemps pour reconnaître l'ampleur de l’horrible réalité des enfants.

Ils ont découvert une maison qui empestait d’odeurs d’excréments humains, d’ordures en décomposition et d’aliments moisis, avec chaque surface couverte de déchets, a rapporté ABC News dans le reportage présenté à l’émission 20/20. Les enfants ont été aperçus dans des lits crasseux dans un état frêle, marqués de saletés, les bras recouverts de bleus.

Un enfant avait un poignet et une cheville enchaînés à une patte de lit. Il était dans cette position depuis des semaines. Les images de la caméra corporelle montraient de lourdes chaînes utilisées sur les enfants.

«Le seul mot que je connaisse pour qualifier les lieux: "horreur"», a déclaré Jennifer Turpin, l'aînée de la progéniture.

Des carences énormes

Les 13 enfants Turpin ont été conduits à l'hôpital, où des infirmières et médecins ont commencé à les soigner pour une longue liste de problèmes de santé. Certains étaient si émaciés qu'ils pouvaient à peine marcher; d'autres souffraient de lésions cardiaques liées à un manque de nutriments.

Le bras d'un préado avait la taille d'un bébé de 4 mois et demi, selon ABC.

Les enfants avaient des compétences linguistiques limitées et connaissaient peu le monde extérieur.

En plus de souffrir d'une grave malnutrition calorique associée à une fonte musculaire, plusieurs d'entre eux souffraient de troubles cognitifs et de « neuropathies, qui sont des lésions nerveuses, à la suite de ces abus physiques extrêmes et prolongés », a déclaré Hestrin.

Jennifer Turpin a dansé au milieu de sa chambre d'hôpital pour célébrer sa libération.

«La musique jouait, je me suis levé, a raconté la femme aujourd’hui âgée de 33 ans. Je me suis assuré que le sol était dégagé et j'ai dansé.»

Il y avait aussi une visite exaltante à un parc de jeux.

«J'étais tellement excitée parce que je pouvais sentir l'air, je pouvais sentir l'herbe. Je me suis demandé comment le paradis pourrait être meilleur que ça?», a expliqué Jordan. Ô, mon Dieu, c'est tellement gratuit, comme, c'est la vie!»

«Si quelque chose m'arrivait, au moins je mourais en essayant.»

Enchaînés

Les parents ont laissé leurs 13 enfants affamés, les enchaînant avec des cadenas en se sont moquant d'eux en laissant des tartes sur le comptoir. Aucun d'entre eux n'avait vu de médecin depuis plus de quatre ans, et aucun d'entre eux n'avait jamais consulté un dentiste.»

Habituellement, leur régime consistait en des sandwichs au beurre d’arachides, ont déclaré les sœurs à Sawyer. À de rares occasions, on leur a donné des aliments surgelés. Et s'ils avaient encore faim ou se faisaient prendre à essayer de manger autre chose, ils étaient vicieusement punis.

Parfois, les enfants avaient tellement faim qu'ils mangeaient des sachets de ketchup et des glaçons.

«Quand vous avez des parents qui maltraitent leurs enfants à ce niveau, cela soulève la question "Comment une personne saine d'esprit peut-elle faire cela?", a soulevé Hestrin. La vérité, c'est que les gens sains d'esprit commettent des actes mauvais tout le temps.»

La veille de l'évasion de Jordan, elle a déclaré avoir entendu ses parents dire qu'ils déménageaient la famille dans l’Oklahoma. S'ils y avaient déménagé, il y a «de grandes chances» que certains d'entre eux soient décédés.

«C'était ma seule chance, a-t-elle poursuivi. Je pense que nous avons frôlé la mort assez de fois. (Je me disais que) s'il m'arrivait quelque chose, au moins je serais morte en essayant.»

CNN

Jordan s'est souvenu du moment où elle a commencé à réfléchir à ce que sa vie pourrait être si seulement elle n'était plus piégée. Elle s’est inspirée du chanteur Justin Bieber, dit-elle, dont la musique et les interviews lui ont parlé.

Ses chansons préférées de Bieber sont «As Long As You Love Me», «Boyfriend» et «Baby», ce n'est pas seulement sa musique qui l'a incitée à passer à l'action.

«J'ai commencé à réaliser qu'il y avait un monde différent à l’extérieur», a déclaré Jordan.

Elle aimait regarder ses entrevues et apprendre de nouveaux mots de lui tout en réalisant les choses qu'ils avaient en commun. Mais un jour, sa mère l'a surprise en train de regarder secrètement une vidéo de Bieber et l'a étranglée.

«Je pensais que j'allais mourir ce jour-là, a admis Jordan. Après la journée, j'ai continué à faire des cauchemars dans lesquels elle me tuait.»

Libérés, mais encore négligés

Bien qu'ils aient surmonté des conditions vie que plusieurs ne peuvent pas commencer à imaginer, les enfants Turpin ne sont pas encore complètement en sécurité.

ABC a rapporté que quelques-uns ont été placés dans une famille d'accueil qui a été arrêtée et accusée d'avoir maltraité plusieurs enfants dont ils avaient la garde, dont au moins un enfant Turpin.

Un autre enfant Turpin, maintenant à l’âge adulte, a été placé dans une maison où un parent d'accueil lui a dit qu'elle comprenait pourquoi ses parents l'enchaîneraient.

«Ils se sont sentis trahis, a déclaré à l'émission Melissa Donaldson, directrice des services aux victimes du comté de Riverside. Avons-nous vu des enfants ne pas avoir d'endroit sûr où vivre ou rester à certains moments? Oui. Avaient-ils parfois assez de nourriture ? Ils n'en avaient pas. »

«Nous devons réparer le tout. On pourrait penser que c'est le moment de s'organiser et de faire tout ce que nous pouvons, et nous ne l'avons pas fait de cette façon», a-t-elle poursuivi.

Même s’ils ont reçu des dons de 600 000 $ de généreux étrangers à travers le pays, les enfants Turpin ont eu des difficultés à avoir de l'argent. À connaître les raisons, les questions sont demeurées sans réponse de la part des responsables du comté, qui ont invoqué le secret ordonné par le tribunal, a rapporté ABC.

«Ils vivent dans la misère. Ils vivent dans des quartiers où la criminalité est en hausse. Il y a de l'argent pour leur éducation, mais ils n'y ont pas accès", a déclaré Hestrin.

«Ils ont de nouveau été victimisés par le système, et c'est inimaginable pour moi.»