Le chat roi et maître

Un sondage Léger(1) tout récent montre que le nombre d’animaux de compagnie a bel et bien augmenté au Québec pendant la pandémie et que le chat est toujours roi et maître dans les foyers du Québec. Voyons quelques faits saillants de ce sondage.

L’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ) a commandé un nouveau sondage Léger, réalisé en septembre dernier, pour prendre le pouls de la population féline et canine au Québec. Il est toujours intéressant de voir où nous en sommes avec les chats et les chiens dans la province, particulièrement au terme d’une année pleine de rebondissements pandémiques.

Tout d’abord, roulement de tambours, le nombre de foyers québécois ayant au moins un chat ou un chien a dépassé le seuil des 50 %. En effet, 52 % des maisonnées de la province ont un chat ou un chien. Une première au Québec ! Par contre, nous sommes un peu au-dessous de la moyenne canadienne de 58 % si on se compare à un sondage pancanadien publié en février 2021 par la CAHI(2) (Canadian Health Institute),

Il y a un an, on frôlait les trois millions de chats et de chiens au Québec. Par rapport à l’an dernier, on parle maintenant d’une augmentation d’environ 200 000 animaux et un nombre actuel de chiens et de chats estimé à 3 250 000 au Québec.

Cette augmentation du nombre d’animaux de compagnie au Québec est particulièrement liée à une forte augmentation du nombre de chats cette année. En effet, 36 % des foyers québécois rapportent avoir un chat à la maison en 2021 par rapport à 31 % en janvier 2020.

Le chat a toujours été l’animal le plus populaire dans les maisons québécoises et il est resté bon premier en pleine pandémie. La population féline québécoise actuelle est évaluée à 2 134 000.

Moins de chiens

De leur côté, les chiens n’ont pas eu la même cote de popularité et leur nombre actuel est évalué à 1 118 000 au Québec. Le nombre de foyers ayant actuellement un chien (25 %) a diminué de 3 % par rapport à l’an dernier ce qui est, ma foi, plutôt surprenant compte tenu de toute la médiatisation entourant le nombre de chiens au Québec depuis la pandémie.

Les chiens (et leurs propriétaires) seraient-ils simplement moins discrets que les chats devant les caméras ?

Une mode ?

Toujours selon le même sondage Léger, les chats seraient beaucoup plus populaires auprès des femmes (42 %) qu’auprès des hommes (31 %).

Ils seraient aussi plus « à la mode » chez les 18-34 ans (48 %). Les chats sont aussi les préférés des personnes de 55 ans et plus (26 %) par rapport aux chiens (19 %).

Quoi que l’on en dise, le chat est toujours roi et maître dans nos maisons.

(1) Sondage web de la firme Léger réalisé du 24 au 27 septembre 2021 auprès de 1000 Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Pour l’ensemble des répondants, la marge d’erreur maximale autour des proportions est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20. En considérant, selon stat.gouv.ca, une estimation de 3 729 956 ménages au Québec en 2021.

(2) Sondage 2020 Pet Population Survey publié le 15 février 2021 par la CAHI (Canadian Animal Health Institute) et réalisé par la firme Kynetec auprès de 3500 propriétaires d’animaux à la grandeur du Canada.