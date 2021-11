François-Guy Thivierge: le chef des parois rocheuses

L’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge a entamé en août 2019 le défi de sa vie : gravir 55 montagnes en 55 mois pour souligner ses 55 ans. Sur une base régulière, Le Journal vous présente une montagne qu’il a gravie dans le cadre de ce projet.

Au fil de sa longue carrière d’alpiniste, François-Guy Thivierge a bravé d’innombrables parois rocheuses. Son actuelle mission de gravir 55 montagnes en 55 mois lui a permis de s’attaquer au Stawamus Chief, qui, comme son nom l’indique, se veut un véritable chef en la matière.

C’est lors d’un récent séjour dans l’Ouest canadien que le grimpeur de Québec a concocté une brève saucette dans la région de Squamish, en Colombie-Britannique, pour assouvir un autre de ses rêves.

Le « Chief », Thivierge connaissait. Il avait auparavant exploré cette montagne à quatre reprises, mais jamais par la voie de l’« Angel’s Crest »

« Quand j’ai fait ma liste des 55, je ne pouvais pas passer à côté du Chief par l’Angel’s Crest parce que c’est une coche plus dur et une coche plus beau que ce que j’ai vécu là auparavant. Je n’avais pas pu le faire en 2012 quand j’y suis allé et je m’en mordais les doigts. Je craignais de finir mes jours sans l’avoir essayé. Je m’étais promis que si j’avais la moindre opportunité, j’y allais », raconte l’explorateur jamais rassasié.

Une route qui a valu le coup

Pendant qu’il se trouvait en Alberta dans le secteur de Canmore, Thivierge a donc fait les 8 heures de route jusqu’à Squamish, qu’il qualifie de « l’une des plus belles villes au Canada pour le plein air ».

Il y a rejoint un vieux compère, John Rioux, ambulancier québécois qui habite la région. Les deux compagnons de cordée ont trouvé une mince fenêtre de beau temps tout juste avant le vol de retour de Thivierge vers Québec et l’aventure était lancée.

« On parle d’un monolithe de granite de 700 m, qui est l’un des plus gros au monde. Au Québec, ce serait un peu comme Cap-Trinité, au Saguenay. Les meilleurs grimpeurs au monde vont grimper le Chief. C’est le Yosemite du Canada.

« En regardant la paroi, j’étais comme un enfant, les yeux tout ronds devant le père Noël. Je suis toujours complètement ébahi par cette impressionnante structure », salive-t-il encore après coup.

Pas pour le commun des mortels

À travers les différents sommets alpins, volcans et parois de glace auxquels il a été confronté au fil des ans, l’alpiniste, homme d’affaires et conférencier a maintes fois été soumis à de bien plus hauts sommets.

Toutefois, le défi technique que présente la voie choisie pour se frotter au Chief n’est pas donné aux néophytes.

« On est loin de la montagne accessible à tous. J’ai toujours été attiré parce que dans tous les livres d’escalade, c’est identifié comme l’une des parois les plus redoutables au Canada », spécifie Thivierge.

Endroit reconnu

Le duo a entamé la marche d’approche dès 4 h 30 afin d’éviter les masses, puisque les lieux sont victimes de leur popularité.

« Tu risques d’avoir d’autres cordées de gens devant toi qui t’envoient des roches sur la tête. À un moment donné, je me suis retourné et derrière nous, quatre à cinq cordées attendaient. C’est dire à quel point les grimpeurs sont nombreux à avoir ce rêve en commun », explique l’aventurier chevronné.

Au bout de 13 longueurs de corde et d’une quinzaine d’heures d’efforts pour gravir les trois grandes sections de la paroi, Thivierge et son complice sont venus à bout du défi devant eux.

Défi technique

Même s’ils ont amplement vu neiger dans leur vie au fil des montagnes, il leur a fallu faire preuve d’une vigilance de tous les instants dans ce lieu propice aux éboulis.

« Dans la section inférieure, les difficultés sont importantes avec des passages difficiles d’escalade. La deuxième section est plus en dents de scie sur une paroi avec beaucoup de relief. Dans la dernière partie, c’est très vertical et il y a moins de prise. Tu deviens vite fatigué quand ça fait 12 heures d’escalade et que tu n’as plus de jus dans les bras », a indiqué celui qui ne fait clairement pas sa mi-cinquantaine.

« Une fois arrivés au sommet, on était très contents. On parle d’une escalade très technique. Il ne faut jamais lésiner sur la sécurité et toujours demeurer patient en gardant notre énergie pour les derniers instants. Ça demande une grande concentration à force de rester sur le qui-vive pour notre sécurité. »

C’est donc une autre montagne qui est cochée dans la liste de 55 en 55 mois, dans le décor enchanteur du Pacifique, à 70 km de Vancouver.

Stawamus Chief (Angel Crest)

Altitude : 702 m

Pays : Canada

Région : Squamish

Première ascension : 1962 par Fred Becky

Ascension : 500 m

Durée : 15 h

