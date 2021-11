Le combat de la dernière chance pour Lemieux

L’action n’a pas manqué lors de la convention annuelle de la World Boxing Council (WBC) qui s’est tenue la semaine dernière au Mexique.

Le promoteur Yvon Michel était sur place en compagnie du champion des super-lourds-légers, Oscar Rivas, et du gérant de celui-ci, Stéphane Lépine. On a appris qu’il devait affronter le Russe Evgeny Romanov pour la première défense de son titre. Ça sera tout un défi, mais on y reviendra.

Ce qui a attiré mon attention, c’est l’annonce du combat pour le titre intérimaire des super-moyens entre David Lemieux et David Benavidez. Une nouvelle qui a été lancée du bout des lèvres par les instances du WBC.

C’était le duel logique à mettre en place alors que ce sont les deux pugilistes les mieux classés à 168 lb. Benavidez est au premier rang alors que Lemieux est juste derrière lui.

Un projet farfelu ? Pas du tout. Le promoteur Camille Estephan a eu des pourparlers préliminaires vendredi après-midi avec son homologue Sampson Lewkowicz.

Ils ont mis les bases de leurs négociations. Selon ce qu’on a pu apprendre, le combat serait présenté sur les ondes de Showtime qui possède une entente avec Benavidez. Il pourrait être présenté en février ou en mars aux États-Unis.

« On veut le combat, a mentionné Camille Estephan lors d’une brève discussion. On s’en va là pour arracher la tête de notre adversaire. »

La croisée des chemins

Pour Lemieux, c’est la dernière chance de devenir champion du monde. Une opportunité en or que le boxeur de 32 ans attend depuis sa défaite contre Billy Joe Saunders en 2017. Une soirée difficile au bureau.

Puis, en 2019, le cogneur a décidé de faire le saut chez les super-moyens (168 lb). Un nouveau chapitre de sa carrière qui n’a pas été convaincant. Sa force de frappe, un des outils importants de son arsenal, a moins d’impact chez ses adversaires qui sont plus gros et plus lourds que lui.

Au cours des trois dernières années, Lemieux n’a pas été aussi actif en raison de la pandémie. Il ne s’est battu qu’une fois par année. À sa défense, les meilleurs boxeurs de la planète se sont retrouvés dans la même situation que lui. Tous les promoteurs ont eu de la difficulté à relancer leurs activités après deux années de vaches maigres.

Un duel excitant

On pourrait avoir de l’action à la pesée et pendant le combat entre Lemieux et Benavidez. Les deux boxeurs ont eu des problèmes avec leurs coupes du poids durant leurs carrières.

C’est arrivé à Lemieux à trois reprises alors qu’il évoluait chez les poids moyens. Ses promoteurs ont dû annuler un combat à deux reprises, dont un choc majeur contre Tureano Johnson au Madison Square Garden.

Pour sa part, Benavidez n’est pas un enfant de chœur. Il a eu des problèmes de consommation de drogue qui ont plombé sa carrière. D’ailleurs, il a été dépouillé de son titre mondial après avoir raté sa pesée en 2020.

Sur le ring, on assisterait à un duel explosif. Deux boxeurs avec de la puissance et une défensive qui est loin d’être étanche. À moins d’une surprise, on aurait droit à un knock-out d’un côté ou de l’autre.

Il y aurait de l’intérêt au Québec, mais aussi sur la scène internationale. Un combat qui pourrait donner un coup d’envoi à une année intéressante pour la boxe québécoise. Il était temps.

2. Veilleux brille de tous ses feux

Photo AFP

Le Franco-Ontarien Christian Veilleux a connu un match de rêve à ses débuts avec les Nittany Lions de Penn State. Venu en relève au titulaire, il a lancé trois passes de touché, dont une au Québécois Malick Meiga. Il a amassé 235 verges par la passe. Du même coup, Veilleux a fermé le clapet aux Américains qui croient que les Canadiens ne peuvent pas avoir du succès dans la NCAA. Souvent c’est une question d’opportunités. Est-ce qu’il aura sa chance comme quart partant chez les professionnels ? Chaque chose en son temps.

3. Thibault aurait dû piloter le comité

Photo d'archives, Agence QMI

Le comité gouvernemental annoncé par François Legault arrive à un drôle de moment. À peine deux semaines après l’arrivée de Jocelyn Thibault comme patron à Hockey Québec. Thibault n’a même pas eu le temps d’installer ses crayons sur son bureau. C’est lui qui devrait être à la tête de ce comité qui vise à relancer le hockey mineur. Ça n’aurait rien enlevé à l’expertise de Marc Denis. Maintenant, laissons travailler ce comité qui est formé de gens compétents. Il faut seulement souhaiter que leurs recommandations soient écoutées et appliquées.

4. Canelo a contourné Beterbiev

Photo d'archives, AFP

Canelo Alvarez va affronter Ilunga Makabu pour le titre des lourds-légers. C’est une farce. Un autre risque calculé par les conseillers du champion mexicain. Ils placent bien les pions pour permettre au boxeur d’écrire l’histoire. Et pourquoi pas un choc contre Artur Beterbiev à 175 lb ? C’est simple. Beterbiev représente un vrai danger et il le sait. C’est pour cette raison qu’il l’a contourné en attendant de l’affronter en fin de carrière. Pas la première fois que ça se produit. Ses rendez-vous avec Gennady Golovkin ont pris trois ans à se concrétiser.

5. Saputo fait fausse route

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le propriétaire Joey Saputo a eu une rencontre houleuse avec des partisans. Il refuse de reculer sur le nom et le logo de son équipe qui ont été mis en place par Kevin Gilmore. Normal. C’est lui qui a nommé Gilmore. Par contre, c’est un mauvais calcul. Il semble oublier que ce sont les amateurs qui achètent des billets et de la marchandise aux couleurs de son équipe. Et c’est encore moins habile de parler d’un déménagement avec eux. Un commentaire inutile qui va semer le doute quant à l’avenir de sa concession à Montréal.