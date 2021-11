Les Cheetahs couronnés

THETFORD MINES | Derrière leur prolifique quart-arrière Eloa Latendresse-Regimbald, les Cheetahs de Vanier ont dominé les Titans de Limoilou au compte de 37 à 25, remportant ainsi un premier titre au Bol d’Or en division 1 collégiale depuis 2012.

• À lire aussi: Performance inquiétante des Alouettes

Latendresse-Regimbald a poursuivi et a mis un point d’exclamation sur sa saison exceptionnelle. Aussi efficace par la voie des airs que terrestre, il a fait mal aux Titans avec une récolte de 223 verges par la passe et trois passes de touché. Il a ajouté 77 verges au sol et un autre majeur.

Photo courtoisie

Cette étourdissante prestation lui a valu le titre de joueur du match.

Fin de carrière rêvée

« C’est mémorable, a-t-il lancé à la fin de la rencontre. On a une équipe tellement unie. On a travaillé tellement fort toute l’année. C’est historique ce qu’on est en train de vivre en ce moment. »

C’est donc une fin de carrière rêvée pour Latendresse-Regimbald, qui espère faire le saut dans la NCAA en division 1 la saison prochaine.

« Ça reste à déterminer. Je commence à parler à quelques équipes aux États-Unis. Sinon, le Canada reste une option. Je suis sûr et certain que le téléphone va sonner », a-t-il laissé entendre.

Les Titans s’étaient inscrits à la marque en premier, à la faveur d’un placement de 37 verges au premier quart. Les réjouissances ont été de courte durée, avec 37 points consécutifs des Cheetahs comme assommante réplique.

Le receveur Nicholas Cenacle a été la cible de choix de Latendresse-Regimbald, lui qui a terminé la rencontre avec six réceptions pour 120 verges et deux touchés.

En retard par 34 points, les Titans ont refusé de lancer la serviette en inscrivant trois touchés au quatrième quart, en plus d’ajouter des points sur deux touchés de sûreté.

« Je savais qu’à un moment donné on allait partir, mais on est parti tard. Il nous manque un petit quelque chose, mais Limoilou, on n’arrête jamais et on l’a démontré. Ce qui compte, c’est le dépassement de soi. On ne gagne pas le Bol d’Or, mais les gars y ont cru jusqu’à la fin et c’est ça l’exploit aujourd’hui », a noté l’entraîneur-chef Dave Parent.

Défensive éprouvée

Les Titans avaient remporté leurs huit matchs de saison régulière en ne concédant que 68 points.

« Vanier a joué un super match. Ils nous ont servi notre médecine en jouant bien dans les trois phases du jeu et on n’a pas été capable de s’en sortir. On a connu deux heures et demie plus pénibles avec une belle demi-heure. Ce n’était pas assez », a débité Parent, tandis que le quart-arrière adverse Eloa Latendresse-Regimbald notait la différence entre les deux divisions.

« Il n’y avait pas une équipe dans la région de Québec qui avait une attaque explosive comme la nôtre. On a prouvé que même si tu n’as donné que 68 points durant ta saison, ça ne voulait rien dire aujourd’hui », a-t-il dit.

Les esprits sont passés bien près de s’échauffer au terme du match, quand les Cheetahs ont entamé leurs célébrations trop près des Titans au goût de plusieurs joueurs, que les entraîneurs ont pris soin de calmer.

« Je ne commenterai pas. Il y a de bons gagnants et de mauvais gagnants. Ça prend de tout », a indiqué le joueur du match du côté de Limoilou, le porteur Olivier Savard, avec 127 verges au sol et un touché.

« On y a cru, on ne pouvait que faire ça, mais on a commencé à produire trop tard. Il reste qu’on n’a pas perdu durant la saison, même si on aurait voulu mettre le point d’exclamation à la fin. Je vais me souvenir de ça toute ma vie », a ajouté celui qui poursuivra sa carrière à l’Université de Regina, en Saskatchewan.

Un premier titre en 33 ans pour les Condors

La renaissance spectaculaire des Condors de Beauce-Appalaches s’est conclue par une première conquête du Bol d’Or depuis 1988, dans la finale en division 3.

Les Beaucerons l’ont emporté 36 à 14 face aux Gaillards de Jonquière. Durant la saison régulière, l’équipe avait remporté haut la main ses huit matchs, en inscrivant 341 points contre seulement 100.

Il s’agissait d’une première saison en D3 pour les Condors. À leurs quatre dernières saisons en D2, ils n’avaient remporté qu’un seul de leurs 32 matchs.

« On a des jeunes qui sont passés à travers de grandes difficultés avec le programme. On en a d’autres qui sont des joueurs d’élite et qui nous ont choisis. On avait la pression d’effacer l’historique récent. Il n’y a à peu près jamais rien de parfait au football, mais là, on termine une saison parfaite. Ce n’est pas rien ! » s’est réjoui l’entraîneur-chef Marc Loranger.

Un pivot efficace

Le quart-arrière Thomas Jean a été responsable des cinq touchés des siens. Pas étonnant qu’il ait été nommé joueur du match. Il a complété 11 de ses 22 passes pour 130 verges et deux passes de touché, en plus d’ajouter trois touchés au sol, avec 95 verges de gains.

Jérémy Gosselin (5 réceptions, 80 verges) et Jacob Nadeau (2 réceptions, 18 verges) ont capté ses passes dans la zone des buts.

En défensive, Joseph Sauvé a sonné la charge avec huit plaqués et une interception.

« Nos jeunes ont triomphé de l’adversité pour connaître du succès. C’était un grand défi. Les gens de notre région peuvent être fiers de ce programme », a affirmé Loranger.

Du côté des Gaillards, le porteur de ballon Redval Keita a donné du fil à retordre aux champions avec 21 courses pour 102 verges et un touché.

Jonquière avait d’ailleurs pris les devants 7 à 2 au premier quart sur une belle course de 39 verges de Keita, mais les Condors ont ensuite pris le contrôle de la rencontre.

Les Gaillards en étaient à une cinquième présence de suite au Bol d’Or, eux qui ont remporté le championnat en 2016 et 2018.

À VOIR AUSSI