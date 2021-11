PGA: Gooch l’emporte, Hughes tout juste à court

L’Américain Talor Gooch a triomphé à la Classique RSM de la PGA, dimanche sur l'île de Saint-Simon, en Géorgie, devançant du même coup le Canadien Mackenzie Hughes.

Gooch avait entamé la ronde finale avec une avance assez confortable de trois frappes et il n’a jamais réellement été menacé, lui qui a réussi un sans-faute de six oiselets à sa quatrième sortie au club de golf Sea Island. Son cumulatif de 260 (-22) lui a permis de s’offrir le titre.

Hughes a pour sa part bien tenté de combler l’écart de cinq frappes qui le séparait du gagnant au début de la dernière journée d’activités, mais a dû se contenter du deuxième rang. Le représentant de l’unifolié a tout de même retranché huit coups à la normale de 70, en vertu de neuf oiselets et un boguey, pour conclure l’événement à trois frappes du gagnant.

Parmi les cinq autres représentants canadiens toujours en lice, Corey Conners a terminé avec le meilleur classement, avec une égalité au 22e rang, en raison d’un pointage de 272 (-10). Taylor Pendrith (273; -9) et Michael Gligic (274; -8) ont terminé tout juste derrière, respectivement aux 26e et au 29e échelons.

Pour leur part, Adam Hadwin (278; -4) et Roger Sloan (280; -2) ont connu plus d’ennuis tout au long du tournoi, terminant respectivement en 51e et 61e places.

LPGA: encore Jin Young Ko!

En signant une dernière carte de 63, la Sud-Coréenne Jin Young Ko a défendu son titre au Championnat CME avec succès, dimanche à Naples, en Floride.

Il s’agit d’un cinquième triomphe cette saison pour Ko – tous survenu lors de ses neuf derniers tournois – et d’un 12e en carrière.

«J’ai très bien joué cette semaine et c’était une semaine formidable», a-t-elle dit en recevant son trophée.

La championne a calé neuf oiselets sans commettre d’erreur lors de la quatrième ronde de l’événement. Avec son rendement de 265 (-23), elle a devancé par un coup la Japonaise Nasa Hataoka (64), l’une des trois concurrentes avec qui elle partageait la première place après 54 trous.

La Française Céline Boutier (68) et l’Américaine Nelly Korda (69) étaient également en tête avant d’amorcer cette dernière journée d’activités, mais leurs fiches respectives de 270 (-18) et 271 (-17) les ont placées en troisième et cinquième places.

La Canadienne Brooke M. Henderson (71) a quant à elle connu une journée à l’image de son tournoi. Elle a retranché deux fois un coup à la normale, mais a également commis un impair. Son cumulatif de 282 (-6) lui confère le 38e échelon au classement final de l’événement. Elle était la seule représentante de l’unifolié à y participer.