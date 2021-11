Québec veut mettre fin aux préjugés raciaux

Le gouvernement Legault lancera, lundi, une campagne télé et numérique comprenant des publicités de 30 secondes et ayant pour but de combattre le racisme et les préjugés.

«C'est un premier volet d'une campagne qui, elle, va s'étaler sur une période de trois ans», explique Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

Ce dernier explique que ce premier volet vise à «réaliser qu'on a tous en nous potentiellement des préjugés».

«Plus souvent qu'autrement, on n'en est pas conscient. Donc, il faut cette prise de conscience là, dans un premier temps, pour ensuite changer les comportements», soutient M. Charette.

Ces publicités affichent les messages suivants:

«Au Québec, un homme originaire d’Amérique du Sud avec des tatouages qui court dans la rue, on appelle ça: un voisin québécois. Mettons fin aux préjugés.»

«Au Québec, un groupe de jeunes noirs rassemblés dans un parc à la tombée de la nuit, on appelle ça: des amis québécois. Mettons fin aux préjugés.»

«Au Québec, cinq personnes d’origine arabe rassemblées dans un appartement, on appelle ça: une famille québécoise. Mettons fin aux préjugés.»

«Au Québec, deux femmes d’origine asiatique qui sont à l’hôpital en raison de la COVID-19, on appelle ça: des collègues québécoises. Mettons fin aux préjugés.»

Cette campagne se veut une réponse du gouvernement à une des recommandations du groupe d’action sur le racisme qui ont été déposées il y a un an.

La somme de 3,5 millions de dollars sur trois ans a été prévue pour l’initiative.

Les autochtones absents

Si les recommandations ont été faites à la suite de la mort de Joyce Echaquan, les publicités du gouvernement Legault n’abordent pas les questions autochtones.

«Le groupe d'action, dans son rapport, met de l'avant 25 actions à mener; la moitié touche les communautés autochtones. Donc, je vous confirme que dès 2022, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura aussi une campagne de publicité qui va toucher directement la réalité autochtone», se défend le ministre Charette.

La firme qui a créé le concept a consulté et testé ses messages auprès des communautés visées.

Le gouvernement veut s'attaquer aux perceptions et repousse l'idée de racisme systémique.

«On a dû rencontrer plus d'une centaine de groupes au cours des derniers mois. Et en toute honnêteté, je pense qu'on ne se rend pas à trois groupes qui nous ont abordés sur cet aspect-là. Ce que les gens souhaitent, ce sont des actions précises, ce ne sont pas des discours», mentionne le ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

Le gouvernement s'est donné cinq ans pour mettre en place les recommandations du Groupe d'action contre le racisme.

- d’après les informations d’Alain Laforest