«Révolution», une expérience enrichissante et humaine

Les quatre finalistes de la troisième saison de «Révolution» sont maintenant connus. Le trio Cindy, Rahmane et Yoher, Willow, le duo Yannick et Éliana, et Tommy, s’affronteront lors de la finale, dimanche prochain. Mais participer à cette émission est une expérience aussi enrichissante humainement que sur le plan de la danse.

• À lire aussi: Première samedi en ligne: «Parlons Danse» avec Kim Gingras

Pour Tommy Durand, se retrouver en finale est un rêve qui se réalise. «Jamais je n’aurais cru possible de pouvoir me rendre en finale. Je suis très content et très fier d’avoir la chance de performer la semaine prochaine.» De son propre aveu, cette expérience l’a complètement transformé. «J’ai appris à créer des chorégraphies très rapidement, puisque c’est moi qui ai créé tous mes numéros. J’ai aussi pu développer de nouvelles capacités et ça a changé toute ma perception des mouvements. Avant, j’avais une très bonne technique, mais j’ai l’impression d’être rendu un véritable danseur et pas seulement un technicien.»

L’émission a aussi un impact sur l’homme derrière le danseur. «J’ai pu tourner la page sur certains moments plus difficiles de ma vie, notamment grâce à mon dernier numéro. C’était un sujet qui me touchait encore beaucoup. J’ai aussi amélioré mon côté responsable parce qu’il y avait tellement de choses à gérer pour “Révolution”. Ç’a été une expérience incroyable.»

Impacts à plusieurs niveaux

En parallèle à l’émission, le jeune homme est actuellement en fin de session au Cégep, où il étudie en sciences humaines, avec un profil administration. «Je réalise que j’ai pris beaucoup de retard. Je mets les bouchées doubles pour être capable de finir mes examens finaux en gardant mes moyennes aussi élevées qu’elles le sont en ce moment. C’est assez stressant.»

Tommy Durand s’est également découvert une nouvelle force à travers cette seconde participation à «Révolution». «Mon but était de me rendre en demi-finale, et j’ai été capable de le faire. J’ai pu créer un beau numéro pour raconter mon histoire, je suis vraiment heureux. Je vais retenir que, lorsque j’ai un but dans la vie, je dois mettre toute l’énergie nécessaire pour y arriver, que je me dépasse pour pouvoir l’atteindre.»

Même son couple a été renforcé par cette aventure. «Ma blonde est toujours avec moi, elle était souvent présente à mes répétitions. L’émission nous a permis de développer encore plus notre relation.»

L’avenir de Tommy est maintenant complètement ouvert. «Je pense que je pourrais continuer en tant que danseur professionnel, mais aussi en tant que chorégraphe. J’aimerais aussi beaucoup gérer le studio de danse où je vais actuellement. Je me dirige encore plus vers le monde de la danse que ce que j’avais prévu.»

Cindy, Rahmane et Yoher, 20, 25 et 30 ans, Montréal

Alors que Yoher et Rahmane sont actuellement en Europe pour la création d’un nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Cindy a confirmé que l’objectif du trio depuis le départ est de gagner les 100 000 dollars.

«Au-dessus de ça, on avait surtout la volonté de performer et que chacun de nos numéros soit meilleur que le précédent.» S’ils ont excellé à chacune de leurs apparitions, tout n’est pas aussi simple. «Il y a des moments qui sont toujours plus durs que d’autres, a confirmé la fille du trio. On est un nouveau trio, on se découvre en tant qu’artistes, mais aussi en tant que personnes. Il peut y avoir des incompréhensions, d’autant plus qu’on vient de milieux différents et de styles de danse différents, mais cela a aussi créé de la magie et des rencontres exceptionnelles. Il fallait peut-être passer par tous ces moments pour être plus forts.»

Cindy explique avoir beaucoup exploré en travaillant avec les deux garçons. «J’étais beaucoup plus autonome, je travaillais toute seule dans mes projets. En travaillant à trois, j’ai aussi beaucoup appris en terme de communication. Je suis quelqu’un de plutôt silencieux, mais il a fallu combattre la peur de sortir des choses, même si ça ne marche pas. J’ai appris à me faire confiance à chaque étape.»

Willow, 22 et 23 ans, Montréal

Laura et William sont très heureux d’accéder à la finale de «Révolution». «C’est une grande victoire pour nous. Dès le début, on avait déjà en tête le dernier numéro qu’on voulait faire en finale, et tous nos numéros ont un lien avec ça », a expliqué Laura. Son complice ajoute : «On est fier d’avoir pu rester dans l’essence de ce qu’on est. Ça représente beaucoup d’avoir l’opportunité de se rendre en finale en ayant pu rester nous-mêmes.»

Malgré les doutes et les remises en question, le duo a su garder un état d’esprit positif tout au long de l’expérience. «On s’est prouvé qu’on était capable, a affirmé William. On sait qu’on est différents et on n’est pas encore au bout de notre potentiel.» En attendant la finale, les deux amis songent déjà à l’après-Révolution. «On veut se diriger vers un côté plus chorégraphique, et peut-être moins performatif, a indiqué Laura. On veut aussi se laisser la liberté d’expérimenter individuellement nos propres intérêts, tout en restant ensemble sur certains contrats.»

William aimerait beaucoup se diriger en direction artistique alors que Laura veut évoluer en tant que chorégraphe. Un spectacle complet de Willow, avec les deux comme chorégraphes et/ou interprètes, est aussi dans leurs plans.

Yannick et Eliana, 22 et 23 ans, Montréal

Yannick et Eliana se sont lancés dans l’aventure de «Révolution» sur un coup et sans aucune attente. Se retrouver finaliste de cette troisième saison confirme leur potentiel. «C’est une reconnaissance de notre travail et de notre talent, qu’on remet souvent en question, a affirmé Yannick. On s’est lancé aux côtés de gens qui étaient peut-être davantage prêts que nous.» À chacune des étapes, ils ont su montrer une facette différente de leur duo et de leur énergie.

Participer à cette émission les a transformés. «On a parfois eu des délais serrés pour créer des numéros, et on a réussi à trouver des façons rapides et efficaces d’arriver à un résultat. On a aussi appris à se faire confiance. C’est important de croire à ce qu’on fait et de se lancer dans des choses sans connaître tous les détails à l’avance.» Yannick confie que cette aventure les a aussi fait évoluer en tant qu’humain. «Quand on a une idée ou qu’on veut quelque chose, il ne faut pas trop remettre en question et foncer. On a pris beaucoup de maturité durant cette aventure. On se sent plus serein, on est plus à notre place dans la vie.»

À l’instar des trois autres finalistes, le duo est ravi de faire partie de la tournée «Révolution», qui va reprendre en mars prochain. «Dans le monde du hip-hop, il n’y a pas beaucoup d’opportunité de faire une tournée avec un spectacle de danse. C’est donc une chance d’en faire partie, ça va être une expérience vraiment trippante.»

Ils passent en finale :

Cindy, Rahmane et Yoher, 20, 25 et 30 ans, Montréal

Tommy Durand, 19 ans, Québec

Willow, 22 et 23 ans, Montréal

Yannick et Eliana, 22 et 23 ans, Montréal

À VOIR AUSSI