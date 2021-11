75 ans d’innovation pour Locweld

Photo courtoisie L’équipe de direction de Locweld se compose de Pierre Lavoie, président et chef des finances, Terry Gilliland, chef de l’exploitation, Deanne Cyr, vice-présidente Ventes et estimation, et Maurice Brunet, vice-président Ingénierie et gestion de contrats. Ils posent ici dans leur usine de Candiac, en Montérégie, où on compte plus de 200 employés.