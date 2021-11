À quoi serviront les grands projets en 2050?

De nombreuses promesses ont été faites à la COP26, et ce qui s’y est passé à l'intérieur est aussi important que ce qui se passe dans les rues. Ce qui s’est passé en dehors de Glasgow s'appelle le consensus. Ce consensus est le moteur du changement social.

Le rythme de l'évolution du climat et de l'opinion publique va de pair. Les 30 prochaines années verront une accélération des changements dans ces deux sphères, à savoir des conditions météorologiques extrêmes et un électorat de plus en plus convaincu de la nécessité d'agir sur le changement climatique.

Tramway et 3e lien

Les grands projets de la ville de Québec, le Tramway et le 3e lien, justifiés par le génie en transport axée sur la demande, ont peu de fondements scientifiques d'un point de vue environnemental, architectural et urbanistique. Les faits montrent que l'époque de l'extension des autoroutes et de la construction des gratte-ciels est révolue, et que les villes ne seront plus jamais les mêmes.

Dans une vidéo décrivant le 3e lien (Lajoie, 2021), il est mentionné que sa durée de vie est de 100-125 ans. Compte tenu du non-respect de l'accord de Paris par les nations développées (Garric, 2020), les événements climatiques catastrophiques deviendront la norme. Rien qu'en Europe, les analystes du Met Office parlent de vagues de chaleur de 50°C tous les 3 ans (BBC, 2021).

D'autre part, les gros mensonges continuent d'être répétés. L'un d'entre eux est que les voitures électriques sauveront le climat. Quelqu'un de sensé pense-t-il que le fait que les voitures électriques réduisent les émissions de CO2 pourrait signifier que le parc automobile peut continuer à croître à l'échelle mondiale ? Qu'en est-il de toutes les nouvelles routes, autoroutes et pièces automobiles à produire ? L'énergie et les matières premières proviendront-elles toutes de sources non polluantes ? Tous les habitants des pays à revenu intermédiaire et des pays qui seront riches dans 30 ans peuvent-ils sauver le climat en adoptant des voitures électriques et en construisant de nouvelles autoroutes ?

Qu'en est-il des gratte-ciels remplis de bureaux qui sont maintenant vides grâce à une pandémie qui nous a permis de réduire d'environ 50 % les surfaces nécessaires au fonctionnement d'un bon nombre d'entreprises et de bureaux de toutes sortes ? Citant la modélisation de l'impact de Covid-19 sur les émissions par Forster et al. (2020), le Met Office explique que le fait d'avoir réduit la mobilité pendant la crise de Covid-19 met le Royaume-Uni à mi-chemin de son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Cela montre que le changement est possible, mais qu'il nécessitera sans doute des changements majeurs dans l'organisation de nos villes.

L’architecture

L'architecture est une discipline qui a plus de 2000 ans. Cela a ses avantages. Contrairement à la plupart des

disciplines issues de la révolution industrielle et du siècle des Lumières, l'architecture inculque une sorte de réflexion stratégique sur l'avenir des sociétés et leur relation avec l'environnement bâti. Cet esprit critique est nécessaire, car si nous ne l'avions pas, la plupart de ce que nous construisons cesserait rapidement d'être utile.

Ce que plusieurs disciplines, dont l'architecture, nous montrent, c'est que nous allons dans la mauvaise direction. Les politiciens des Amériques pensent à de grands projets pour gagner des voix. Et pendant ce temps, ce que les experts recommandent est de plus en plus éloigné de ce paradigme. Le nouveau paradigme que nous préconisons revient à réadapter la ville à l'homme et à réaliser ainsi une transition écologique juste, créatrice d'emplois non polluants. Les changements climatiques et politiques signifient que les voitures, les gratte-ciels, l'essence et les artères réservées aux voitures auront disparu avant la fin du XXIe siècle.

Innovons!

Pourquoi copier les tramways et les tunnels qui ont été construits dans d'autres villes il y a plus de 50 ans ? Pourquoi ne pas innover ? Pourquoi être la dernière personne à arriver à la fête pour danser, alors que la fête est sur le point de se terminer ? La science vise à rendre la ville marchable, à transformer les rues pour les cyclistes, les athlètes, les piétons, les ainés et les enfants. La science nous incite à densifier, à offrir des crédits pour mieux isoler les logements, à planter des arbres, à décentraliser

la ville en un réseau de pôles de développement, à multiplier les espaces verts et les possibilités d'exercice, de divertissement et de vie en communauté en produisant et en consommant localement.

Avec les budgets du tramway et 3e lien, on pourrait créer un réseau de bus électriques, piétonniser plusieurs rues, redensifier les quartiers anciens près des centres urbains, reconquérir les zones en friche autour de la ville pour créer de nouvelles forêts au lieu de nouveaux lotissements... Pourquoi miser sur le cheval perdant et faire payer aux plus jeunes deux mauvaises mises, le climat et la ville inadaptée ?

Pablo Garcia de Paredes, Doctorant en architecture, Université Laval, Québec

