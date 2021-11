Affichage pré-électoral: le Tribunal donne raison à la Ville de Québec et déboute le SCFP

N'en déplaise au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), les poteaux de la Ville de Québec ne peuvent servir, en tout temps, à l’affichage de pancartes en-dehors de la période électorale, vient de trancher la Cour supérieure.

La centrale syndicale, qui contestait la constitutionnalité de certaines dispositions réglementaires de la Ville de Québec en matière d’affichage, n’a pas réussi à convaincre le tribunal du bien-fondé de sa demande, dans la foulée d’une controverse survenue il y a plus de trois ans.

À l’époque, le SCFP avait installé plusieurs pancartes sur des poteaux d’utilité publique véhiculant un message anti-libéral et anti-caquiste. On pouvait y voir la moitié du visage de François Legault jumelée à l’autre moitié du visage de Philippe Couillard, suggérant que les deux partis étaient «du pareil au même» et que les Québécois «méritent mieux».

Ces pancartes avaient été installées sans autorisation en juillet, avant la période électorale officielle qui débutait le 30 août. La Ville de Québec avait elle-même retiré les pancartes litigieuses, jugeant ce type d’affichage «illégal» en-dehors de la période d’affichage autorisé sur le domaine public.

Atteinte «minimale» à la liberté d’expression

Irrité par le retrait de ses pancartes - un geste qui contrevenait selon le SCFP au principe de la liberté d’expression - le syndicat avait riposté en attaquant la réglementation devant les tribunaux.

Plus de trois ans après les évènements, le juge Denis Jacques vient toutefois de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire du SCFP, estimant que la Ville avait tout à fait le droit d’encadrer, par règlement, l’affichage sur son territoire afin de limiter la pollution visuelle.

«L’atteinte au droit d’afficher sur les poteaux d’utilité publique est minimale compte tenu de tous les autres moyens à la disposition du SCFP ou de toute autre personne de diffuser son message et elle est proportionnelle avec l’objectif d’éviter la pollution visuelle et de préserver le paysage, notamment dans le comté de Taschereau qui a indéniablement un caractère historique et patrimonial unique», peut-on lire dans la décision.

