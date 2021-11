Agression sexuelle : un ex-professeur d’éducation physique ira en prison

Un individu encourt deux ans de prison pour des agressions sexuelles commises il y a 10 ans alors qu’il était étudiant en enseignement primaire.

Michaël Raymond, 33 ans, a agressé à trois reprises un jeune enfant alors qu’il était en position d’autorité sur sa victime. Bien que les événements ne se soient pas déroulés en contexte scolaire, la Couronne a considéré le rôle de futur enseignant de l’agresseur comme un facteur aggravant.

«Ce qu’on lui apprend dans ses cours c’est l’intérêt de l’enfant, son droit à l’éducation», a mentionné la procureure de la Couronne, Valérie Simard-Croteau, lors des représentations sur sentence de l'ex-enseignant en éducation physique, au palais de justice de Granby, lundi.

Si ce n’avait été des facteurs atténuants, soit le plaidoyer de culpabilité, les aveux, les remords et la thérapie entreprise en 2020 par l’accusé, Me Simard-Croteau aurait clairement requis une sentence plus sévère au tribunal.

«Je me retiens de vous plaider une peine de pénitencier», a-t-elle dit au juge, tout en traçant un parallèle dans la jurisprudence avec des cas similaires qui ont valu trois ou quatre ans de détention aux criminels impliqués.

«Il faut que les gens dans la collectivité qui seraient tentés de commettre des crimes à caractère sexuel à l’égard des enfants comprennent que jamais ce ne sera toléré, jamais ce ne sera passé sous silence», a-t-elle affirmé, en décriant la peine que la défense a réclamée au tribunal.

L’avocat de l’accusé, Nicolas Lemyre-Cossette, a quant à lui réclamé une peine de 90 jours discontinus avec une probation de trois ans. Celui-ci a plaidé que ça fait 10 ans que son client mène une vie de famille rangée et qu’il n’a pas récidivé depuis.

Michaël Raymond connaîtra sa sentence au mois de février prochain.