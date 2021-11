Contribuons à la santé, célébrons la vie!

Photo courtoisie

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis m’annonce le lancement de son nouveau programme de dons planifiés. S’adressant aux donateurs de tous âges et permettant de maximiser l’impact de leurs dons, le programme regroupe une foule de ressources permettant de prévoir sa contribution. Qu’il s’agisse d’un don par testament d’assurance vie ou de titres cotés en bourse, plusieurs options s’offrent aux donateurs. Les dons peuvent être immédiats ou dans le futur. La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis s’est entourée d’une équipe dynamique pour mener ce chantier. Comptables, notaires ou conseillers financiers pourront vous aider à bien planifier votre don. Tous les détails sont disponibles à l’adresse suivante : https://fhdl.ca/don-par-testament/.

Le retour du Salon de l’auto

Après un an d’absence le Salon international de l’auto de Québec (SIAQ) sera de retour, en formule régulière, au Centre de foires d’ExpoCité du 8 au 13 mars 2022, précédé de la traditionnelle Soirée-Bénéfice Avant-Première au profit de la Fondation Mobilis la veille, soit le 7 mars 2022. La décision de présenter un salon découle des résultats d’un sondage réalisé par la Corporation Mobilis, promoteur du Salon international de l’auto de Québec, auprès de 7451 personnes. Les résultats démontrent que 85 % des répondants visiteraient le Salon de l’auto de Québec advenant le maintien des mesures sanitaires qui sont actuellement en place (port du masque et distanciation). L’année 2022 marquera le 40e anniversaire du SIAQ, classé comme le troisième plus important événement en termes de notoriété dans la grande région de Québec.

Événement mémorable

Le campus de Lévis de l’UQAR a tenu récemment, au Centre des congrès de Lévis, ses cérémonies de collation des grades devant leurs proches et plusieurs membres de la communauté. Lors de la cérémonie, la Médaille d’argent du programme de Médaille académique du Gouverneur général du Canada a été attribuée à Jordanne Manny (photo) diplômée au baccalauréat en travail social. Cette distinction souligne l’excellence du dossier universitaire d’une personne ayant obtenu un baccalauréat. Mme Manny est sans contredit une véritable passionnée du domaine du travail social et des valeurs qui l’accompagnent ; tout en poursuivant ses études, elle a occupé différents postes d’intervenantes dans le domaine de la santé mentale. Depuis sa création, l’UQAR a remis 55 255 diplômes de tous les cycles, soit 49 082 au premier cycle, 5885 au deuxième cycle et 288 doctorats.

En souvenir

Le 22 novembre 2008. Les Canadiens de Montréal retirent le numéro 33 porté par le gardien de but Patrick Roy lors d’une cérémonie avant le match opposant le Tricolore aux Bruins de Boston.

Anniversaires

Nicolas Huot (photo), directeur de l'Académie de golf du Royal Québec de Boischatel et membre CPGA, 53 ans...Jean-Michel Anctil, humoriste, acteur et comédien, 55 ans...Pierre Vercheval, analyste football à RDS, 57 ans...Fred Pellerin, conteur, scénariste et auteur québécois, 45 ans...David Pelletier, champion olympique patinage artistique, 47 ans...Boris Becker, ex-champion de tennis, 54 ans...Jamie Lee Curtis, actrice américaine, 63 ans...Yvan Cournoyer, ailier droit du Canadien (1963-1979), 78 ans.

Disparus

Le 22 novembre 2016 : Claude Maurice (photo), 84 ans, cofondateur des Résidences Caecitas et de la Fondation Caecitas... 2018 : Gilbert Tourville, 61 ans, président de Trinity Hammocks, ex-restaurateur (Charbon steak house, L’Aviatic, Le Pavillon, Boudoir lounge, Café Loft)... 2017 : Jean Lamarre, 63 ans, président du c.a. de Télé-Québec et acteur de premier plan dans l’émergence du Québec Inc... 2011 : Danielle Mitterrand, 87 ans, veuve de l'ancien président français François Mitterrand... 2007 : Maurice Béjart, 80 ans, chorégraphe français, célèbre créateur de ballets... 2006 : Gilles Grégoire, 80 ans, député de Frontenac et cofondateur du PQ...1998 : Yves Blais, 67 ans, député de Masson à l’Assemblée nationale... 1997 : Michael Hutchence, 37 ans, chanteur soliste de INXS... 1963 : John Fitzgerald Kennedy, 46 ans, 35e président des USA.