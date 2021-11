Des militants s’en prennent au resto le Pied de Cochon

L’Association des restaurateurs du Québec dénonce vivement que des manifestants véganes ont fait irruption samedi soir dans le restaurant Au Pied de Cochon, à Montréal, en pleine heure du souper.

«Dans les fermes du Québec... On y retrouve des animaux qui vivent dans leur merde et qui dorment dans leur merde!» crie à l’aide d’un mégaphone une militante antispéciste dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Capture d'écran

On voit sur cette séquence une dizaine de personnes avec des pancartes qui s’infiltrent rapidement dans le restaurant bondé.

«En 2021, il est tout à fait possible de tenir un restaurant québécois délicieux et éthique sans exploiter des animaux», écrit sur Facebook DxE Montréal, l’organisation derrière ce rassemblement. Ces militants se décrivent comme une «communauté d'activistes pour la fin du spécisme et de l'exploitation animale».

Capture d'écran

Plusieurs employés du Pied de Cochon ont d’ailleurs demandé sans succès aux militants de sortir de la salle à manger durant cette manifestation improvisée. De l’autre côté, des clients amusés filmaient le groupe, alors qu'un cuisinier téléphonait aux autorités pour mettre fin à ce chaos.

Capture d'écran

«Des policiers ont répondu à un appel et se sont rendus sur les lieux. Toutefois, à leur arrivée, les gens avaient déjà quitté», confirme au Journal Anik de Repentigny, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Mauvaise tactique»

Martin Vézina, de l'Association Restauration Québec (ARQ), affirme que les militants ne mènent pas les bonnes actions pour aider leur cause.

«C’est déplorable ce qu’ils font et ils n’utilisent pas le bon véhicule pour faire circuler leur message. Ça cause surtout des désagréments pour le restaurateur et les clients. Pour ces militants, il ne faut pas de viande sur les menus. Mais si les clients ne veulent pas de viande dans le resto, ils changent simplement d’établissement», explique M. Vézina.

Capture d'écran

L’ARQ souligne que ces manifestations se déroulent depuis 2019. L’Association craint aussi une augmentation de ce type de perturbation au cours des prochains mois.

«Ces gens se trompent de cible. Les restaurants s’adaptent à ce que les clients mangent. Si tous les clients deviennent véganes, tous les menus le seront aussi. Si les consommateurs veulent du boeuf, du poulet et de l’agneau, on va leur en donner», insiste Martin Vézina.

Rappelons qu’en décembre 2019, DxE Montréal s’était introduit dans une porcherie de Saint-Hyacinthe, soulevant l’ire des Éleveurs de porcs du Québec. Ces derniers avaient par la suite demandé à ce que les sanctions soient rehaussées pour dissuader les activistes.

Une autre tuile

Le Pied de Cochon était déjà au cœur de l’actualité la semaine dernière après qu’une offre d’emploi pour travailler dans ce resto a causé un certain torrent sur les réseaux sociaux.

L’établissement avait affiché une ouverture pour un poste de cuisinier à un taux horaire de 13,50$. Les internautes et employés du milieu de la restauration n'avaient pas tardé à réagir négativement en soulignant que même la chaîne de restauration rapide McDonald rémunère mieux ses travailleurs avec un salaire à 15$ l’heure.

Le chef propriétaire du restaurant, Martin Picard, avait ensuite corrigé le tir en expliquant que le salaire était plutôt entre 13$ et 18$ de l’heure. Nos demandes d’entrevue avec M. Picard sont d’ailleurs restées sans réponse lundi après-midi.