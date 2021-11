Élections municipales: pourquoi nous nous sommes abstenus

Devant la très faible proportion de citoyens qui a exprimé son suffrage aux municipales de la semaine dernière, on a pu entendre les gémissements d’incompréhension de la classe politique.

Mais, contrairement à ce qu’a semblé croire la ministre Laforest, les citoyens ne se sont pas abstenus d’exercer leur voix parce que «deux élections de suite, c’est peut-être beaucoup» (cf. Le Journal du 9 novembre 2021, Taux de participation anémique: le vote électronique envisagé pour les élections de 2025). Ils se sont abstenus parce qu’ils ne se sentaient pas concernés. «Pourquoi?, me dira-t-on. Le municipal n’est-il pas le pallier de gouvernement le plus près des gens? » Certes, oui. Mais pas aussi près d’eux qu’il devrait l’être.

Administrer ses propres affaires

Rappelons d’abord l’étymologie du mot municipalité. Le suffixe -ité désigne un État, une administration, tandis qu’un municipe était, dans la Rome antique, une cité autonome et libre où les citoyens avaient droit de vote. L’un des sens du mot municipal est d’ailleurs «qui administre ses propres affaires» (Wiktionnaire). La municipalité, c’est donc celle qui s’occupe de ses enjeux propres, des questions locales. Le rôle de la municipalité, donc, c’est de prendre en charge les affaires propres à la cité et aux citoyens qui l’habitent. Cependant aujourd’hui, les entités politiques municipales ne sont plus le reflet des établissements humains et des réalités des villages et arrondissements — ces laissés pour compte de la centralisation.

On voit bien qu’on s’est écarté de cette définition étymologique de la municipalité en fusionnant les villes. Car la fusion des villes, c’était l’expression municipale d’une maladie généralisée qui mine notre société tout entière : la centralisation. Il s’agit d’un phénomène qui ne peut faire autrement que de démobiliser les citoyens. Le pouvoir est transposé des périphéries vers les centres.

Qu’on ne s’étonne pas, donc, de voir le citoyen du fond de Charlesbourg ou de la Haute-Saint-Charles, n’en n’avoir que faire d’une campagne centrée sur des enjeux de centre-ville comme le tramway ou le réseau d’autobus. Qu’on ne s’étonne pas, non plus, de voir que les habitants des villages ne sortent pas élire leur conseil alors qu’ils n’ont plus que l’entretien des routes comme service municipal; qu’ils n’ont d’autres choix que de se déplacer pour faire la moindre emplette et participer à la moindre activité culturelle.

Dévitalisation

La centralisation des pouvoirs accentue gravement la dévitalisation des quartiers et le vidage des villages. Comment demander aux gens qui les habitent de leur redonner vie alors qu’ils ne savent pas où trouver appui pour leurs projets et oreille à leurs demandes?

Dépourvus d’une structure politique correspondant au sentiment d’appartenance des gens qui y vivent, nos villages et arrondissements se dévitalisent et se vident et ne deviennent que des dortoirs. Plus de commerces, plus de vie communautaire. Ensuite, on se demande pourquoi il y a tant de problèmes de circulation dans les villes. Faute de pouvoir vivre chez eux, les banlieusards et les villageois n’ont pas d’autre solution que de s’y rendre!

Il est urgent que les gouvernements prennent acte de ces phénomènes et redonnent du pouvoir aux communautés. Ce n’est qu’en leur donnant les moyens de leurs ambitions qu’on les verra refleurir— encore faut-il leur donner quelque organe de pouvoir pour qu’elles puissent s’enraciner.

Le problème du désengagement des citoyens dans les affaires de leur cité vient du fait qu’on a démunicipalisé la structure politique de nos villes. Il est urgent, si l’on veut sauver nos communautés et leur démocratie, de ramener le pouvoir près des gens. Espérons que cette faible participation appelle nos politiciens à l’action et remette en question leurs futurs élans centralisateurs.

Mikaël Grenier

Étudiant en philosophie

Québec