Et cette année?

Vous avez probablement déjà commencé à penser à organiser votre Noël cette année.

Beaucoup de gens espèrent, moi y compris, que l’on pourra se réunir comme dans le bon vieux temps (c’est-à-dire avant la pandémie). Vous souvenez-vous comment vous avez passé Noël l’an dernier ?

La situation dans laquelle nous étions plongés l’an passé a forcé les gens à repenser leur temps des Fêtes et cela n’a pas apporté que des désavantages. Pas de débats politiques avec les mononcles, pas de cousine végane qui vous regarde manger votre tourtière avec dégoût, pas d’heures interminables de voyagement en plein hiver pour aller rejoindre la famille à Sept-Îles, pas de pression pour faire la meilleure réception. Finalement, est-ce qu’on s’ennuyait de fêter Noël ?

Cette pause de festivités du temps des Fêtes nous aurait-elle permis de prendre le pas de recul nécessaire pour ne pas retomber cette année dans nos vieilles pantoufles de Noël ?

Aller à l’essentiel

L’année passée, on a été inventifs et inventives. Certains ont eu droit à un réveillon en vidéoconférence. D’autres sont allés porter à manger à toute la famille, de sorte que tous prennent leur traditionnel repas de Noël en même temps. On a fait preuve d’imagination pour se sentir ensemble malgré tout.

Il nous a fallu revenir à l’essentiel : le plus important, ce sont les rapports humains. Reste à savoir si cet apprentissage aura été durable et si on saura appliquer ces leçons même dans un contexte festif plus normal.

Peut-être que si l’on ne ressentait pas le besoin de faire des orgies de cadeaux pour témoigner notre amour, de se mettre la pression jusqu’à en avoir mal au cœur pour faire des réceptions d’envergure, on goûterait davantage à l’essence même du temps des Fêtes.

Je vous souhaite de trouver sous le sapin des paquets d’amour, des boîtes de tendresse, des cartes cadeaux de rires et de complicité.