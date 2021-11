Grève dans les entrepôts de la SAQ

Les quelque 800 syndiqués de la Société des alcools du Québec (SAQ) ont entamé une grève générale lundi pour dénoncer le recours de l’employeur à des travailleurs de remplacement dans des entrepôts ayant de la main-d’œuvre.

Dans un communiqué rendu public, le Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, reproche à la société d’État de recourir à des scabs pour ne pas avoir à négocier de bonne foi.

«L'utilisation de scabs dans une société d'État québécoise est carrément inacceptable. Premièrement, c'est illégal et nous avons entrepris des procédures judiciaires. Mais deuxièmement, et de façon plus importante, quel exemple donne le gouvernement à nos entreprises s'il permet à sa société d'État d'avoir recours à des travailleurs de remplacement?» a tonné Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ (SCFP 3535).

Pour justifier le recours à la grève, le syndicat estime que les travailleurs ont des salaires loin d’être compétitifs et qu’ils doivent en plus faire trop d’heures supplémentaires, en raison de la pénurie de main-d’œuvre, ce qui risque d’entraîner des problèmes de santé et de sécurité au travail.

«La direction de la société d'État refuse de se pencher sur cette question et donc manque de sérieux à la table de négociation», a ajouté le conseiller syndical du SCFP, Michel Gratton.

Le débrayage va surtout affecter la chaîne d'approvisionnement des entrepôts et la livraison des bouteilles dans les succursales de la SAQ.

Mardi dernier, une grève-surprise avait paralysé les entrepôts et la livraison de bouteilles à la SAQ.

Les employés en grève sont sans convention collective depuis le 1er avril dernier.

