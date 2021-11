«Grosses signatures» chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont récompensé lundi les membres de leur ligne à l’attaque, soit les Québécois Kristian Matte et Philippe Gagnon ainsi que Sean Jamieson et Landon Rice, en leur faisant tous signer un contrat de deux ans.

Le quatuor a aidé les Moineaux à terminer la saison 2021 au sommet de la Ligue canadienne de football (LCF) dans plusieurs catégories offensives, dont les verges totales (5178), les points (314) et les verges au sol (2023). La ligne à l'attaque n'a accordé que 35 sacs cette saison, même si elle a dû protéger trois quarts partants différents.

«Notre ligne à l'attaque s'est avérée un des rouages les plus importants de nos succès offensifs en 2021 et il était impératif pour nous de conserver le noyau de celle-ci en place pour le futur rapproché de notre équipe, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, par voie de communiqué. Ces joueurs désiraient tous continuer de jouer à Montréal et poursuivre à avoir du succès ensemble.»

Matte, un vétéran de 36 ans de 6 pi et 4 po et 296 lb, a évolué principalement au poste de garde. Après des blessures et des remaniements, il a également effectué les remises au centre pendant quelques rencontres. Gagnon (6 pi et 4 po et 311 lb) était de retour avec l'équipe qui l'avait repêché au premier tour en 2016, après un passage d'une saison à Ottawa. Âgé de 29 ans, l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval a commencé neuf rencontres au poste de garde en 2021, lui qui en était à sa cinquième saison dans la LCF.

De son côté, Jamieson est un mastodonte de 6 pi et 7 po qui en est à une quatrième campagne à Montréal. Enfin, Rice vient de compléter une première saison complète comme partant dans la LCF, à sa huitième campagne dans le circuit canadien.