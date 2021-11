Le sablage du visage donne-t-il de bons résultats?

Je suis une femme de 84 ans qui jouit d’une excellente santé et qui est physiquement en forme. Ça fait un moment que je songe à procéder au sablage de mon visage. Est-ce que vous pourriez me dire comment se fait l’opération, le prix que ça coûte, jusqu’à quel âge on peut procéder, et quel est le temps de guérison ? Le témoignage de vos lectrices passées par là m’éviterait une consultation.

Anonyme

Cette délicate intervention dépend de trop de facteurs pour qu’il soit possible d’en faire l’évaluation en dehors de la présence de la personne en cause. D’autant moins que chaque cas est unique et que seul(e) un(e) spécialiste pourra répondre à vos questions.