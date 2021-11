Le tramway peut exister indépendamment du 3e lien, selon Bruno Marchand

Le futur tramway de Québec peut tout à fait exister même si un 3e lien entre les deux rives ne voit jamais le jour, estime Bruno Marchand.

C’est ce que le nouveau maire de Québec a mentionné lundi en fin d’après-midi lors d’un impromptu de presse précédant son tout premier conseil municipal. «Le tramway peut exister sans troisième lien, a-t-il laissé tomber. Je ne pense pas qu’ils sont liés.»

Revenant sur la rencontre de vendredi avec le premier ministre Legault, le maire Marchand a insisté pour dire qu’il n’y a jamais eu de pourparlers ou de marchandage de la part du gouvernement pour tenter de faire imbriquer les deux mégaprojets.

«Il y a des gens qui ont supputé que le premier ministre allait faire une quelconque négociation là-dessus, de monnaie d’échange. Le premier ministre n’a fait aucune demande en ce sens. Dans nos conversations, il n’y a jamais eu de tractations sur : ‘tu m’appuies et je vais t’appuyer’. C’était pas ça du tout», a réitéré Bruno Marchand.

Cela dit, si le gouvernement du Québec va de l’avant avec le 3e lien, il faudrait «une communion» entre les deux projets pour ne pas entraîner «une perte» pour la grande région de la Capitale-Nationale, pense-t-il. «Présentement, ces deux projets ne sont pas liés, a-t-il ajouté. Le tramway va de l’avant. Le troisième lien, on va voir ce que le gouvernement décide et comment il décide de le faire. Si jamais le gouvernement persiste et le fait, on va s’assurer qu’il soit arrimé (avec le tramway), c’est sûr».

Mesures vertes

D’autre part, le maire Marchand a annoncé les deux premières mesures «vertes» de son mandat. Sa voiture de fonction sera désormais hybride – un Mitsubishi Outlander - ce qui permettra de diminuer l’émission de Gaz à effet de serre (GES) et de minimiser la facture d’essence.

Aussi, les documents du comité exécutif et du conseil de Ville seront désormais exclusivement disponibles en ligne et non plus imprimés. Cela permettra une économie annuelle de 47 000$, a-t-il fait savoir.

Dans un autre dossier, Bruno Marchand espère que le budget 2022 de la Municipalité sera déposé et adopté avant la fin de 2021, même si la loi lui permet d’aller jusqu’à la fin janvier de l’année suivant l’élection. Comme il l’a précisé en campagne électorale, il ne compte pas effectuer d’importants changements dans les documents budgétaires par rapport à ce que l’administration municipale prépare depuis quelques mois.

Le maire souhaite également un retour rapide du public pour les séances du conseil municipal, mais il ne pense pas que cela sera possible avant le début de l’année 2022.

