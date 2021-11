Les services de renseignement russes nient tout projet d’invasion de l’Ukraine

Le service de renseignement extérieur de la Russie (SVR) a qualifié lundi d’« absolument fausses » les affirmations selon lesquelles Moscou préparerait une invasion de l’Ukraine, après que plusieurs pays occidentaux eurent exprimé leur préoccupation.

« Les Américains brossent un tableau terrifiant avec des hordes de chars russes s’apprêtant à écraser des villes ukrainiennes, assurant qu’ils ont des "informations fiables" sur de telles intentions de la Russie », a déclaré le SVR dans un communiqué transmis aux agences de presse russes.

Les États-Unis fournissent à leurs alliés « des informations absolument fausses sur une concentration de forces (russes) sur notre territoire en vue d’une invasion militaire de l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Ces déclarations, inhabituelles de la part des services secrets russes, interviennent en pleine escalade des tensions entre Moscou et les pays occidentaux au sujet de l’Ukraine.

Les États-Unis, l’OTAN et l’Union européenne ont exprimé ces dernières semaines leur vive inquiétude au sujet de mouvements de troupes russes autour de l’Ukraine, qui est en conflit depuis 2014 avec des séparatistes prorusses dans l’est du pays.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a ainsi réitéré samedi que les États-Unis avaient « de sérieuses inquiétudes sur les activités militaires inhabituelles de la Russie à la frontière avec l’Ukraine ».

La guerre de 2014 en Ukraine, qui avait éclaté peu après l’annexion de la Crimée par Moscou, a fait plus de 13 000 morts à ce jour.

La Russie est largement considérée comme le parrain militaire des séparatistes prorusses, ce qu’elle nie.

Moscou a plusieurs fois démenti tout projet hostile envers l’Ukraine, le Kremlin dénonçant dimanche une « hystérie » américaine.

« Tout mouvement de troupes russes dans les limites de notre territoire ne représente de menace pour personne et ne devrait inquiéter personne », a tenté de rassurer lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Il a en retour accusé l’Ukraine de « provocations croissantes », avec notamment l’« utilisation d’armes fournies (à Kiev) par des pays de l’OTAN ».

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine avait accusé les Occidentaux d’attiser les tensions aux frontières orientales de l’Ukraine et en mer Noire en y menant des exercices militaires. Il a également affirmé que des bombardiers occidentaux avaient approché à 20 km de la Russie.

Ces crispations s’inscrivent dans un contexte plus large de multiplication des sujets de tensions entre Washington et Moscou, malgré la volonté d’apaisement affichée par M. Poutine et son homologue américain Joe Biden.

Les États-Unis ont ainsi fustigé ces derniers jours la Russie pour son « influence » auprès du Bélarus dans la crise des migrants aux portes de l’Union européenne et ont dénoncé un tir de missile antisatellite russe jugé « dangereux et irresponsable ».