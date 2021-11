Tragédie du Wisconsin: le suspect est un rappeur ambitieux au lourd passé

Darrell Brooks Jr. est le suspect qui a été arrêté en lien avec la tragédie du défilé de Noël de Waukesha, dans le Wisconsin, survenu dimanche, selon la police.

• À lire aussi: 5 morts et 40 blessés dans une parade de Noël tragique, les autorités tentent d'éclaircir la tragédie

D’après ses comptes sur les réseaux sociaux et ses archives judiciaires, il a le profil d’un chanteur de rap amateur avec de longs antécédents criminels. Des médias américains rapportent que deux affaires criminelles sont ouvertes pour lesquelles il a été libéré sous caution pour 500$ et, plus récemment, 1000$ quelques jours seulement avant le drame du défilé de Noël.

L'homme est également identifié sous les noms Darrell E. Brooks Jr. et Darrell Edward Brooks Jr. La plupart de ses comptes de réseaux sociaux ont été supprimés, dont sa chaîne YouTube.Dans une vidéoclip, sous le pseudo MathBoi Fly, un camion rouge de marque Ford est aperçu en arrière-plan.

Connu des policiers

Selon le quotidien Milwaukee Journal Sentinel, Brooks Jr. a été inculpé à trois reprises en moins de deux ans pour avoir mis en danger la sécurité d'autrui de manière imprudente, dont le 5 novembre, à la suite d'un incident de violence conjugale pour lequel il a également été accusé d’avoir résisté ou fait obstruction au travail d’un agent.

Toujours selon le Sentinel, dans le cas le plus récent, une femme a déclaré à la police que Brooks l'avait volontairement renversée «avec son véhicule» alors qu'elle traversait le stationnement d'une station-service après une bagarre, selon la plainte pénale. La femme a été hospitalisée pour ses blessures.

Brooks a été libéré de prison vendredi après avoir déposé une caution de 1000$ lors du récent incident, selon les dossiers du tribunal. En juillet 2020, il a également été accusé de deux chefs au deuxième degré pour avoir mis imprudemment en danger la sécurité d'autrui avec une arme dangereuse. Ces deux affaires sont toujours entendues en cour.

Des enfants parmi les 40 blessés

Des escouades de police se sont rendues à une adresse de Milwaukee utilisée par Brooks après que son nom ait été mentionné sur la fréquence radio en relation avec l'incident du défilé de Waukesha, où au moins 40 personnes, dont de nombreux enfants, ont été blessées lorsqu'une Ford Escape rouge a traversé la foule.

D'après le média Heavy, un camion rouge de marque Ford apparait sur Google Maps à cette adresse.

David Begnaud de CBS News a tweeté que, selon un responsable de l'application des lois, le suspect du défilé «fuyait peut-être un combat au couteau».

Heavy a également obtenu l'audio du scanneur indiquant que la police de Waukesha a obtenu une pièce d'identité au nom de Darrell Brooks Jr. à l'intérieur du Ford Escape rouge qu'ils ont récupéré dans le cadre de l'enquête sur le défilé de Waukesha.