Boule de Noël Cité-Joie

Stéphane Marquis (photo de gauche) et Alexandre Paquet (celle de droite), conseillers en placement iA, Gestion privée de patrimoine, ont accepté la coprésidence d’honneur de la campagne 2021 (à nouveau virtuelle) de la Boule de Noël au profit de Cité-Joie. Cette campagne spéciale vient en quelque sorte remplacer, pour la 2e année, celle du 61e Dîner-bénéfice Cité Joie / Rotary Québec-Est annulée en raison de la pandémie. Sous le thème « Accrochez des sourires », vous pouvez participer à la campagne de financement en vous rendant sur le site : www.jedonneenligne.org/fondationcitejoie/DBSP2021.

Le don de faire rire

Photo courtoisie

Le 2e événement-bénéfice « Le don de faire rire », présenté par Bellemare arpenteurs-géomètres et sous la présidence d’honneur de Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, se tiendra le mardi 7 décembre, dès 18 h 30, au ComediHa! Club, situé à la Pyramide de Sainte-Foy, avec en vedette André-Philippe Gagnon, P-A Méthot et Cathleen Rouleau. Bien qu’initié par la Fondation Réno-Jouets en 2020, l’événement-bénéfice de cette année est le fruit des efforts communs et concertés de la Fondation Réno-Jouets et du Fonds Antoine. Trois (3) formules s’offrent à vous : Cocktail dînatoire et spectacle au ComediHa! Club, souper-spectacle et nuitée à l’hôtel Plaza ou diffusion web sur ComediHa.TV. À vous de choisir votre forfait en vous rendant sur le site www.fondationreno-jouets.ca.

Fondation Cap Diamant

Photos courtoisie

À l’approche des Fêtes, Jean-Louis Bazin (photo), président de la Fondation Cap Diamant m’annonce le retour, en formule virtuelle, de l’encan-bénéfice en collaboration avec Harmonia. Du jeudi 25 novembre à 12 h au lundi 29 novembre à 21 h, il sera possible de miser sur des dizaines de lots qui deviendront de beaux cadeaux sous le sapin. Pour participer à l’encan, vous devez vous préinscrire au www.fondationcapdiamant.com. La liste des objets mis aux enchères est déjà disponible et il est toujours possible de donner un article. Les dons recueillis permettront de poursuivre la mission de la Fondation et ainsi continuer à offrir des programmes d’accompagnement aux personnes aînées isolées et vulnérables de la grande région de Québec. Renseignements : 418 614-9453.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 novembre 1988. Wayne Gretzky (photo) marque son 600e but dans la LNH et récolte cinq mentions d’aide dans une victoire des Kings de Los Angeles 8-3 contre les Red Wings de Detroit au Joe Louis Arena. À 27 ans, Gretzky devient le cinquième joueur de l’histoire de la LNH à atteindre 600 buts. Il franchit ce cap lors de son 718e match de saison régulière.

Anniversaires

Photo courtoisie

Francis Cabrel (photo), auteur-compositeur-interprète et vigneron à ses heures, 68 ans... Miley Cyrus, chanteuse américaine, fille du chanteur country Billy Ray Cyrus, 29 ans... Justin Morissette, fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette, 17 ans... Karen Jeffrey, présidente de Suspensions et ressorts Michel Jeffrey, la fille de Michel... Saku Koivu ex-attaquant de la LNH, 47 ans... Vincent Cassel, acteur, réalisateur et producteur français, 55 ans... Dominique Demers, doctoresse en littérature jeunesse, auteure et scénariste québécoise, 65 ans... Simon Nolet, premier Beauceron à évoluer dans la Ligue nationale de hockey, 80 ans... Clémence Desrochers, auteure, femme d’écriture et de spectacle, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 novembre 2020 : Christian Mistral (photo), 56 ans, romancier, poète et auteur québécois, également parolier, notamment pour les chanteurs Dan Bigras, Isabelle Boulay et Luce Dufault... 2019 : Barbara Hillary, 88 ans, exploratrice américaine et première femme afro-américaine et première femme noire à atteindre les deux pôles... 2018 : Mick McGeough, 62 ans, arbitre de la LNH de 1987 et 2008... 2017 : François Aquin, 88 ans, homme politique qui participa à la fondation du Mouvement Souveraineté-Association en 1968... 2014 : Pat Quinn, 71 ans, ancien joueur, entraîneur et dirigeant de la LNH... 2014 : Murray Oliver, 77 ans, hockeyeur qui a joué 15 saisons dans la LNH... 2013 : Isabelle Péladeau, 55 ans, la fille aînée de Pierre Péladeau... 2012 : Larry Hagman, 81 ans, acteur américain (J.R. Ewing dans la série Dallas)... 2009 : Claire Picard, 69 ans, préposée à l’accueil de la boutique au club de golf de L’Auberivière pendant plusieurs saisons... 2008 : Fernand Marcotte père, 84 ans, père du boxeur Fernand Marcotte Jr.