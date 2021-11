Djordje Mihailovic nommé joueur par excellence

Le milieu de terrain Djordje Mihailovic a reçu mardi le titre de joueur par excellence du CF Montréal, tandis que le défenseur Rudy Camacho a remporté le trophée du joueur défensif de l’année.

Choisis à la suite d’un vote effectué auprès des abonnés de saison du club, Mihailovic et Camacho ont récolté respectivement 80 % et 58 % des voix durant le scrutin mené du 16 au 20 novembre.

Récipiendaire du trophée Giuseppe-Saputo, Mihailovic a récolté 16 mentions d’aide, seulement deux de moins que le meneur à ce chapitre dans la Major League Soccer (MLS) en 2021, Carles Gil (18), du Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L’Américain est aussi devenu le deuxième joueur dans l’histoire de la concession à disputer tous les matchs en MLS cette saison. En 32 titularisations, il a totalisé 2805 minutes de jeu, un sommet dans l’équipe cette saison. Mihailovic a également marqué quatre buts et réalisé 118 coups de pied de coin, un autre record du CF Montréal en MLS.

Aussi, au bilan de saison, Mihailovic a dit avoir apprécié fortement la campagne, même si celle-ci s’est conclue par une exclusion des éliminatoires de la MLS.

«Évidemment, j’aurais pu en faire un peu plus, mais j’ai vraiment apprécié mon jeu. [...] L’équipe ici est basée sur le collectif et non l’individu, a-t-il mentionné en point de presse. La façon de faire de l’entraîneur-chef [Wilfried Nancy] m’a aidé et sa philosophie nous a permis de bâtir quelque chose.»

De retour l’an prochain

Maintenant, l’athlète de 23 ans l’a admis : il ne restera pas dans la métropole québécoise pour toute sa carrière. Cependant, à court terme, les partisans de l’équipe n’ont pas à s’inquiéter.

«Je n’ai jamais été gêné de dire que mon objectif est d’évoluer en Europe, a-t-il dit. Quand le bon moment et la bonne situation se présenteront pour moi et l’organisation, nous en discuterons. Mais actuellement, je suis un joueur du CF Montréal et je me concentre à disputer la prochaine saison ainsi qu’à me préparer pour la Ligue des champions de la CONCACAF.»

- Pour sa part, Camacho a disputé une quatrième saison avec le CF Montréal. En 31 matchs, tous comme titulaire, le défenseur central a marqué trois buts en 2746 minutes de jeu.