[EN DIRECT] Trois semaines pour vacciner un maximum d’enfants âgés entre 5 et 11 ans

Le gouvernement Legault se donne trois semaines pour inoculer une première dose aux enfants de 5 à 11 ans, à compter de demain soir dans les centres de vaccination, et dès lundi dans certaines écoles primaires.

• À lire aussi: Rapport de la protectrice: rien n’avait été fait pour préparer les CHSLD

• À lire aussi: COVID-19: 699 nouveaux cas et 5 décès au Québec

Si l’opération se déroule bien, le premier ministre François Legault a bon espoir de pouvoir annoncer de nouveaux assouplissements à temps pour les Fêtes. La semaine dernière, il évoquait une cible de 80 % de couverture vaccinale.

Le succès de la vaccination chez les enfants de 5 à 11 ans – on en compte 650 000 au Québec – pourrait ainsi exercer une grande influence sur les prochaines recommandations de la santé publique.

Mardi après-midi, déjà 80 000 rendez-vous avaient été pris en ligne sur la plate-forme ClicSanté.

Il faudra aussi attendre que les enfants soient vaccinés avant de lever l’urgence sanitaire, comme le réclament les partis d’opposition, a prévenu le chef caquiste.

En point de presse aux côtés du ministre de la Santé, M. Legault a notamment fait valoir qu’une fois vaccinés, les grands-parents pourront enfin prendre leurs petits-enfants dans leurs bras sans crainte de transmission du virus.

Mais tout reposera sur la volonté des parents, puisque sans surprise, leur consentement sera nécessaire, puisque «aucun enfant» ne sera vacciné sans autorisation parentale, a assuré M. Legault.

Le premier ministre en a profité pour exclure définitivement la possibilité d’imposer le passeport vaccinal pour les enfants, par exemple dans les restaurants.

Optimisme

Avec un des taux de vaccination les plus élevés au monde, les Québécois peuvent demeurer «relativement confiants» pour la suite des choses, considère François Legault.

Mais seulement s’ils continuent à respecter les consignes sanitaires. Il appelle donc à la prudence lors des «partys» à venir d’ici Noël.

Malgré la flambée de cas observée en Europe, la situation étant sous contrôle dans les hôpitaux québécois, M. Legault écarte pour l’instant d’offrir une troisième dose aux moins de 70 ans.

Les aînés de 70 ans et plus et tous ceux qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca peuvent déjà prévoir une dose de rappel, six mois après la deuxième.

Plus de détails à venir...

À voir aussi