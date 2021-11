Le retour du Salon des artisans de Québec

Le Salon des artisans de Québec est de retour cette année au Centre de foires d’ExpoCité, du 26 novembre au 5 décembre, juste à temps pour les emplettes du temps des Fêtes.

La pandémie a porté un dur coup aux artisans. Habituellement, l’événement accueille 220 exposants. Cette année, plus de 130 ont confirmé leur présence.

« Pour cette industrie, la pandémie a été très difficile. Beaucoup d’artisans vivent avec les salons. Ils n’ont pas de pignon sur rue. Or, quand les salons ont tous été annulés, ils n’avaient plus de revenus », a expliqué Roger Paradis, promoteur de l’événement.

« Certains artisans ont abandonné leur passion tandis que d’autres n’étaient pas prêts à participer. Ça fait trois mois officiellement qu’on sait qu’on peut présenter notre événement. Il faut qu’ils se montent des inventaires. Ça ne vient pas de Chine », a-t-il ajouté.

L’achat local

M. Paradis est tout de même satisfait d’avoir réuni autant d’exposants.

« La mission du Salon, c’est de présenter les artisans aux gens de Québec et de leur faire découvrir les produits d’ici », a-t-il poursuivi. « C’est l’occasion de montrer qu’il existe autre chose qu’Amazon. »

Les allées de circulation ont été aménagées pour offrir plus d’espace aux visiteurs au Centre de foires de Québec.

« Les gens vont pouvoir découvrir les métiers d’art et nous avons également une belle section pour les produits du terroir qui sont en vogue », a dit M. Paradis.

Heureux d’être de retour

Après une absence forcée en 2020, les organisateurs du Salon sont heureux d’être de retour pour présenter cet événement qui arrive juste à temps pour le magasinage du temps des Fêtes.

« Nous pouvons accueillir le même nombre de visiteurs qu’en temps normal. On sait pertinemment que l’achat local est de plus en plus fort auprès des gens. On est persuadé que les visiteurs vont répondre à notre invitation. On espère recevoir 50 000 personnes, cette année. »

Depuis plus de 15 ans, le Salon des artisans de Québec contribue à faire découvrir des créateurs, mais surtout des passionnés par leur art.

L’entrée et le stationnement sont gratuits. Le Salon des artisans doit respecter les mêmes règles sanitaires que les centres commerciaux. L’horaire détaillé est disponible sur le site web de l’événement.