Longueuil: la mairesse Fournier veut organiser un sommet sur l’habitation

La nouvelle mairesse de Longueuil Catherine Fournier a annoncé lundi sa volonté d’organiser un sommet sur l’habitation au printemps prochain.

Ces assises qui devraient être organisées en collaboration avec la nouvelle administration de la Ville de Laval permettraient de trouver des solutions pérennes à la précarité du marché locatif et à la surchauffe sur le marché immobilier.

L’annonce a été faite à l’occasion d’une rencontre le même jour entre la mairesse Fournier et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

«L'idée est de réunir les différents paliers de gouvernement, le milieu académique, la société civile et le secteur privé, alors je suis très heureuse de l'intérêt de la ministre à prendre part à cette initiative rassembleuse», a indiqué Mme Fournier par communiqué.

La mairesse Fournier a saisi l’occasion de la rencontre avec la ministre pour interpeller Québec sur les attentes de la nouvelle administration municipale en matière d’habitation.

«Nous avons également pu discuter des enjeux liés à la vétusté de nos infrastructures de traitement des eaux usées, de la nécessaire réfection de notre usine de filtration d'eau potable et de l'importance du soutien gouvernemental pour atteindre les normes environnementales requises dans ces dossiers qui représentent des investissements colossaux pour la Ville de Longueuil», a-t-elle ajouté.

«Au cœur de nos échanges et des priorités que nous partageons, les infrastructures d'eau, l'habitation et l'augmentation de l'offre de logements abordables. Ce sera un véritable plaisir de travailler ensemble pour les gens de Longueuil!» s’est réjouie Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

La ministre Laforest a entamé depuis quelques jours une tournée pour assurer les nouveaux élus municipaux du soutien de son département.