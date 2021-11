Rencontre avec Bruno Marchand: Gilles Lehouillier de retour à l’hôtel de Ville de... Québec

Après de longues années de brouille avec l’ancien maire Labeaume, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a remis les pieds à à l’hôtel de Ville de Québec pour y rencontrer le maire Marchand, mardi matin.

«Je ne m’en souviens plus!», a lancé M. Lehouillier, sourire au coin, lorsque les journalistes lui ont demandé à quand remontait sa dernière visite à l’hôtel de Ville de Québec. Il est probable que son dernier passage remonte au printemps 2017, quelques jours avant l’abandon du projet de Service rapide par Bus (SRB). C’est d’ailleurs ce dossier qui a entraîné une mésentente durable avec son ex-homologue de Québec.

Mardi, le maire de Lévis a dit vouloir se tourner vers l’avenir et collaborer étroitement avec son nouveau vis-à-vis. «J’arrive dans un bel esprit. J’ai beaucoup de points en commun avec Bruno parce qu’on a travaillé beaucoup ensemble sur le communautaire», a-t-il laissé tomber en rappelant avoir côtoyé M. Marchand lorsque ce dernier présidait Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Sans surprise, le dossier de la mobilité devrait être au cœur des discussions entre les deux maires, a confirmé Gilles Lehouillier. Lundi soir, M. Marchand a expliqué que le tramway peut exister indépendamment du troisième lien.

Pas de concurrence, insiste Marchand

Dans une brève déclaration précédant la rencontre, Bruno Marchand a dit «qu’à Québec, on ne peut pas se penser seuls au monde. On ne peut pas penser qu’il n’existe rien à côté de nous et que les autres nous suivent. On a envie de développer un pôle économique fort, une région forte».

D’après lui, «on pourrait se faire concurrence. On va se nuire. Lévis et Québec vont y perdre. On a beaucoup envie de travailler ensemble».

M. Lehouillier doit s’adresser aux médias à l’heure du midi à la sortie du tête-à-tête.

