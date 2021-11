Repêchage de la LNH: deux espoirs «A» dans la LHJMQ

Ce sont 32 joueurs évoluant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui sont vus comme des espoirs à surveiller pour le repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Bureau central de dépistage de la LNH a dévoilé sa première liste de noms en vue du prochain encan amateur, mardi.

Parmi les patineurs provenant de la LHJMQ, deux ont obtenu la note de «A», ce qui signifie qu’ils sont considérés comme des joueurs qui pourraient être sélectionnés en première ronde. Il s’agit de l’attaquant des Remparts de Québec Nathan Gaucher et du défenseur des Olympiques de Gatineau Tristan Luneau.

Chez les espoirs de type «B», soit projetés pour les rondes deux et trois, on retrouve les défenseurs Maveric Lamoureux (Voltigeurs de Drummondville) et Vsevolod Komarov (Remparts), ainsi que l’ailier Antonin Verreault (Olympiques).

La formation de Gatineau, les Mooseheads de Halifax et les Wildcats de Moncton mènent les autres clubs de la LHJMQ avec quatre joueurs répertoriés chacun sur la liste préliminaire.

Le repêchage 2022 de la LNH se déroulera les 7 et 8 juillet prochain au Centre Bell à Montréal.