Yannick Nézet-Séguin et Allison Russell : six nominations pour le Québec aux Grammy

Moins d’un an après le double triomphe du producteur montréalais Kaytranada, le Québec sera de nouveau bien représenté à la soirée des Grammy grâce aux trois citations qu’ont chacun récoltées Yannick Nézet-Séguin et Allison Russell.

Le chef d’orchestre compte parmi les finalistes pour la meilleure performance orchestrale (Price : Symphonies Nos 1 & 3 avec l’Orchestre de Philadelphie), le meilleur enregistrement d’opéra (Poulenc : Dialogues des Carmélites, avec le Metropolitan Opera Orchestra) et meilleur album vocal solo classique (Schubert : Winterreise, à titre de pianiste avec la chanteuse d’opéra Joyce DiDonato).

Malgré trois nominations au cours des dernières années, le réputé chef d’orchestre québécois est toujours à la recherche d’un premier Grammy.

Dans le cas d’Allison Russell, Montréalaise qui vit depuis quelques années à Nashville, c’est la consécration, à peine six mois après la sortie d’Outside Child, son premier album.

En plus d’être en lice pour le Grammy de l’album americana de l’année, sa chanson Nightflyer lui a valu deux citations : meilleure performance roots americana et meilleure chanson roots americana.

Les nominations à Nézet-Séguin et Russell arrivent dans la foulée du sensationnel doublé signé par Kaytranada, récipiendaire dans les catégories enregistrement dance et album dance-electronique lors de la remise des Grammy 2021, le 14 mars dernier.

Jon Batiste en tête

C’est l’artiste jazz et R&B Jon Batiste qui domine les nominations en vue de la 64e soirée des Grammy avec 11, dont huit relié au succès de son album We Are, paru en mars dernier.

L’incontournable vedette pop canadienne Justin Bieber, Dija Cat et H.E.R. suivent avec huit citations. Les nouvelles idoles adolescentes Billie Eilish et Olivia Rodrigo en récoltent sept chacune.

À noter qu’on compte désormais dix finalistes dans les quatre grandes catégories que sont l’enregistrement de l’année, la chanson de l’année, l’album de l’année et meilleur nouvel artiste.

Le patron de la Recording Academy, Harvey Mason Jr, a expliqué la décision de hausser de huit à dix le nombre de prétendants en raison de la croissance de la musique dans le monde.

« Plus de 60 000 chansons sont lancés à chaque jour. Avec autant de musique disponible, ça signifie encore plus d’excellence à reconnaître et célébrer. »