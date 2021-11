LACHANCE, Père Jean-Guy, Eudiste



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, est décédé le 6 novembre 2021, à l'âge de 92 ans, le Père Jean-Guy Lachance, c.j.m., fils de feu Rosario Lachance et de feu Alice Frenette.Originaire de Québec, il a fait des études classiques et philosophiques à l'Externat classique St-Jean-Eudes (1943-1951), théologiques au Séminaire Sacré-Cœur de Charlesbourg (1952-1956) et philosophiques à Rome (1967-1968). Après son ordination en 1956, il a été nommé au Nouveau-Brunswick jusqu'en 1997, principalement à Edmundston, pour y œuvrer dans le domaine de l'éducation, en occupant plusieurs fonctions. Il a d'abord été professeur de langues et de philosophie, respectivement au Collège Sacré-Cœur de Bathurst (1956-1958) et au Collège St-Louis d'Edmundston (1958-1967). Par la suite, il est devenu directeur des services pédagogiques de 1968 à 1981, successivement au Collège St-Louis, au Collège St-Louis Maillet et au Centre universitaire St-Louis Maillet où il a terminé sa carrière à titre de professeur (1982-1997). Parallèlement à ces activités pédagogiques, il a co-fondé en 1987 l'École de la Foi, affiliée à l'Université de Moncton, et y a œuvré jusqu'en 2003. Il en a assumé la direction en 1994 et a été nommé, au même moment, responsable de la pastorale au Collège St-Louis Maillet. De retour à Québec, il a été aumônier au Centre d'Hébergement d'Assisse et au CHSLD Saint-Jean-Eudes (2003-2019).De retour à Québec, il a été aumônier au Centre d'Hébergement d'Assisse et au CHSLD Saint-Jean-Eudes (2003-2019). Le Père Lachance laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, son frère André (Monique Henri), ses cousins (notamment M. Benoît Turcotte), cousines, neveux, nièces, amis et amies, particulièrement Madame Régina Morneault Marquis (feu René Marquis), et sa famille, chez qui il a résidé pendant plus de 40 ans au Nouveau-Brunswick. L'ont précédé dans la mort ses frères (et belles-soeurs) ainsi que sa soeur : René (Yvette Doyon), Père Georges-Henri c.j.m., Robert (Thérèse Bouchard) et Dolorès.La mise en crypte aura lieu au Cimetière Saint-Charles après la cérémonie, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec G1N 3Y6. La famille désire remercier ses frères et le personnel de la Maison des Eudistes, notamment celui de l'infirmerie, pour leur attitude bienveillante, les services rendus ou les bons soins prodigués. Selon les volontés du Père Lachance, vos marques de sympathies peuvent s'exprimer par des prières, des offrandes de messes ou un don à " Les Œuvres Eudistes ", 6125, 1ère avenue, Québec G1H 2V9. (Des formulaires seront disponibles à l'église).