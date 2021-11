GENDREAU, Nicole



À son domicile, le 21 novembre 2021, à l'âge de 52 ans, est décédée dame Nicole Gendreau, fille de M. Gaston Gendreau et de dame Micheline Gosselin. Elle demeurait à Kitchener, Ontario. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h20.et de là au cimetière de St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. Pour ceux et celles qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/diffusions/41292Elle laisse dans le deuil outre ses parents: sa sœur Danièle (Martin), son neveu Rémi Houle (Caroline) et leur fille Alexe ; sa nièce Alice Houle ; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.