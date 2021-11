FABER, Richard



À la Maison Michel-Sarrazin, le 12 novembre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Richard Faber, époux de Lynn Madeleine, fils de feu madame Louise Légaré et de feu monsieur Gaston Faber. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 18 h à 20 h15.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il était l'époux adoré de Lynn Madeleine; le père extraordinaire d'Alexandre Faber (Madeleine Plaisance) et de Catherine Faber (Mathieu Bérubé). Il laisse également dans le deuil ses deux amours Joseph et Eve; ses frères et soeurs Judith (Geneviève Thibault), André (Valeska Ishii), Yolande (Daniel Lessard), son frère aîné (conjointe); sa belle-mère Madeleine Audet; ses beaux-frères et belles-sœurs Normand Madeleine (Caroline Meunier), Danielle Constantin (Jacques Constantin), Monika Madeleine (Marc Henrie), Karynn Madeleine (Gary); ainsi que ses filleuls Antoine, William et plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Merci particulier à Aline Guérin et Danielle Constantin pour leur soutien indéfectible. Remerciements également à Marc Demeule qui a toujours été présent tout au long de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Leucémie et Lymphome du Canada, téléphone : 1-833-222-4884, site web : www.sllcanada.org ou à la Maison Michel Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca .